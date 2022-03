Ferrari: Teams moeten ware potentie tonen tijdens F1-test Bahrein

De Formule 1 is afgelopen maand dan echt aan het nieuwe tijdperk begonnen tijdens de eerste week van de wintertests. In Barcelona konden teams en coureurs voor het eerst uitgebreid testen met de gloednieuwe bolides voor 2022, de eersten die volgens het nieuwe technische reglement zijn gebouwd. Doordat de auto’s compleet nieuw zijn, waren de teams tijdens de eerste testweek vooral druk met het verzamelen van data en het leren begrijpen van de nieuwe wagens. Bovendien kampten de meeste teams met porpoising, wat het vinden van de optimale afstelling moeilijker maakte.

Donderdag begint de tweede testweek in Bahrein en de verwachting is dat de teams dan ook meer naar de low fuel performance van de auto gaan kijken. Ferrari-teambaas Mattia Binotto verwacht dan ook dat er na deze driedaagse test een beter beeld is van de verhoudingen richting de eerste race van 2022. “Ik denk absoluut dat in Barcelona het idee was om data te verzamelen en de correlatie proberen te begrijpen. Maar als we naar Bahrein gaan, zijn we heel dicht bij de eerste race van het seizoen. Ik geloof dat wij allemaal wat racesimulaties én kwalificatiesimulaties gaan proberen”, zegt Binotto. “We willen proberen de maximale prestaties uit de auto te halen, dus ik denk dat de relatieve competitiviteit van de teams duidelijker gaat worden in Bahrein.”

Alpine hoopvol gestemd na Barcelona

Van sommige teams is nu nog helemaal niet duidelijk hoe ze ervoor staan. Alpine heeft uitsluitend met veel brandstof gereden en heeft het DRS-systeem – dat op het circuit van Barcelona zo’n 0,7 seconde oplevert – helemaal niet gebruikt. Dat geeft Alan Permane, sportief directeur bij de Franse fabrieksformatie, vertrouwen. “Mijn onderbuikgevoel is dat we iets dichter bij de kop van het veld staan dan eind vorig jaar. Maar ik weet natuurlijk met hoeveel brandstof wij reden, terwijl ik dat van andere teams niet weet. Als anderen met evenveel brandstof hebben gereden, dan staan we er misschien niet zo goed voor, maar dat vermoed ik niet”, vertelt hij. “Ik betwijfel of de snelle tijden van enkele teams in de middenmoot gereden werden met ongeveer dezelfde hoeveelheid brandstof als waarmee wij reden, dus dat geeft mij een goed gevoel.”

Niet alleen een aangepast testprogramma gaat er in Bahrein voor zorgen dat de krachtsverhoudingen duidelijker worden. Van enkele teams is namelijk ook duidelijk dat er een fors pakket met upgrades wordt meegenomen naar het Midden-Oosten. Zo neemt Red Bull Racing nieuwe onderdelen mee naar Bahrein, maar de meeste aandacht gaat vooraf uit naar Mercedes. Van de Duitse fabrikant wordt verwacht dat zij met een ‘half-nieuwe’ W13 op de proppen komt, en er gaan zelfs geruchten dat het team het helemaal zonder sidepods gaat proberen.