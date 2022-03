'Mercedes brengt half-nieuwe bolide mee naar F1-test Bahrein’

De start van het Formule 1-seizoen 2022 komt in rap tempo naderbij. Op 20 maart wordt de jaargang afgetrapt met de Grand Prix van Bahrein, de eerste van maar liefst 23 races dit jaar. In de aanloop naar de seizoensouverture werkt de sport tussen 10 en 12 maart nog de tweede en laatste driedaagse wintertest van het jaar af, eveneens op het Bahrain International Circuit. Eerder zijn de tien Formule 1-teams tussen 23 en 25 februari bijeengekomen in Barcelona, waar zij voor het eerst de creaties van de concurrentie konden bekijken.

Sindsdien hebben de teams bijna twee weken de tijd gehad om de verzamelde data te analyseren en op basis daarvan stappen te zetten in de ontwikkeling van hun bolides. Vermoedelijk gaat dat ertoe leiden dat de meeste teams in Bahrein een aantal nieuwe onderdelen op hun auto kunnen monteren. Vooral van Red Bull Racing en Mercedes wordt verwacht dat er een substantieel pakket met upgrades beschikbaar is voor zowel de RB18 als de W13. Met name het pakket nieuwe onderdelen van Mercedes is een grote, meldt Auto, Motor und Sport op basis van informatie van enkele concurrenten. Het zou mogelijk gaan om een auto die voor de helft nieuw is.

De regerend constructeurskampioen wil dat echter niet bevestigen: “Iedereen vliegt met nieuwe onderdelen naar Bahrein.” Tegelijkertijd hint Mercedes erop dat veel van de veranderingen onderhuids zullen zijn. “De grootste upgrades zijn meestal degenen die je van buitenaf kan zien.” Dat kan erop wijzen dat de Duitse fabrikant aan de slag is gegaan met lichtere componenten, zodat het team dichter in de buurt van het minimumgewicht van 795 kilogram komt. Zichtbare veranderingen aan de sidepods lijken daarentegen minder voor de hand te liggen, daar Mercedes bij de presentatie meteen een extreem slanke vormgeving liet zien.

'Minder, maar zichtbare upgrades voor Red Bull'

Dan is de vraag wat Red Bull zoal meeneemt naar de testweek in Bahrein. Het team vertelde aan Auto, Motor und Sport dat men ervan uitgaat dat Mercedes een omvangrijker pakket heeft: “We kunnen tevreden zijn als we 70 procent meenemen van wat Mercedes brengt. Dat pakket moet echt enorm zijn.” Wel lijkt Red Bull in te zetten op veranderingen die zichtbaar zijn, hoewel niet alle nieuwe onderdelen ook vanaf de start vanaf de test op de RB18 gemonteerd zijn. De verwachting is dat er gedurende de test nieuwe onderdelen geleverd blijven worden, zoals dat in Barcelona ook al gebeurde.

Daar waar Mercedes en Red Bull de nodige nieuwe onderdelen mee willen nemen naar Bahrein voor de tweede testweek en de openingsrace van 2022, kiest Ferrari voor een andere aanpak. De Scuderia heeft al aangekondigd dat men hoogstens een klein pakketje met upgrades meeneemt voor de F1-75, want het team wil de nieuwe auto liever van haver tot gort leren kennen. “Onze auto gedraagt zich over het algemeen goed en zoals verwacht. De auto gaat er in Bahrein niet heel anders uitzien dan in Barcelona”, zei teambaas Mattia Binotto erover. “Voor ons draait het om het optimaliseren van het pakket en alles daaruit halen. Er is nog veel werk te doen, ook wat de rijders betreft.”