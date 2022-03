Haas mist start F1-wintertest Bahrein door vertraagde vracht

Het Formule 1-seizoen 2022 gaat op 20 maart van start met de Grand Prix van Bahrein. In de aanloop naar de openingsrace krijgen de teams en coureurs tussen 10 en 12 maart nog de kans om met de nieuwe bolides te testen. Nadat de eerste driedaagse test nog in Barcelona werd gehouden, vindt de tweede testweek plaats op het Bahrain International Circuit. Dat betekent voor de teams dat de vracht per vliegtuig naar de plaats van bestemming gebracht moet worden.

En op dat punt is het fout gegaan voor Haas F1 Team, dat toch al turbulente weken achter de rug heeft. De vracht van het Amerikaanse team heeft vertraging opgelopen op het vliegveld van Istanbul en is daardoor pas op dinsdagavond op het circuit in Bahrein gearriveerd, vertelt een woordvoerder van het team aan Motorsport.com. Dat heeft ook gevolgen op de plannen die het team had voor deze tweede testweek. “Deze vertraging heeft impact op ons programma, maar we mikken erop om donderdagmiddag tijdens de tweede sessie op de baan te verschijnen.”

Naast problemen met de vracht staat Haas F1 ook voor de uitdaging om een nieuwe coureur aan te trekken, nadat Nikita Mazepin vorige week de deur werd gewezen vanwege de oorlog in Oekraïne. Naar verwachting komt er woensdag meer duidelijkheid over wie de Rus gaat vervangen, maar wel is duidelijk dat Pietro Fittipaldi tijdens de test in Bahrein plaatsneemt in de F1-bolide van Haas. De Braziliaan – die in 2020 twee races inviel voor de geblesseerde Romain Grosjean – mag donderdagmiddag het spits afbijten in de VF-22, mits het team dan gereed is om te testen. De rest van het testprogramma van Haas is nog niet bekendgemaakt.