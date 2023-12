‘Ferrari zet in op kleinere versnellingsbak voor grotere diffuser’

De Scuderia zet alles op alles om het matige seizoen 2023 te vergeten en komend jaar hard terug te slaan. Het team schroomt niet om gedurfde keuzes te maken, in de hoop zo een grote stap voorwaarts te kunnen zetten. Hoewel het nog even wachten is op de onthulling van de nieuwe scharlakenrode bolide (13 februari), sijpelen de eerste geruchten door. Het bodywork van de nieuwe wagen wordt naar verwachting volledig vernieuwd. Ook de versnellingsbak gaat op de schop. Het gaat in dit geval om de behuizing, aangezien de interne componenten deel uitmaken van de 'engine freeze' en niet aangepast mogen worden. Fabrikanten mogen in de jaren van de engine freeze nog wel eenmaal een aanpassing aan de versnellingsbak zelf doorvoeren, maar het is onduidelijk of het daar bij Ferrari om gaat.

Volgens de geruchten verandert er niets aan de lengte van de nieuwe bakbehuizing. De wielbasis van de 2024-auto zal dus niet substantieel verschillen van de SF-23. De ontwerpers mikken op een smallere versnellingsbak, met aan beide zijden 20 millimeter winst. Het voordeel hiervan is dat de diffuser vergroot kan worden, wat op papier voor meer neerwaartse druk moet zorgen. Bovendien zal het een kleine gewichtsbesparing opleveren.

Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Een aanpassing van in totaal 40 millimeter lijkt minimaal, maar is in praktijk lastiger dan het lijkt. Zo moet de kleinere bak wel dezelfde stijfheid behouden, om te voorkomen dat de driveability van de auto niet ingrijpend verandert. Een andere uitdaging is het inpassen van de binnenkant van de achterwielophanging. Motorsport.com Italië heeft vernomen dat de Scuderia vasthoudt aan de pull-rod ophanging. Het ontwerp gaat echter flink op de schop, waarbij goed gekeken is naar concurrent Red Bull Racing. Dat kan echter maar tot op zekere hoogte, aangezien het kampioensteam gebruikmaakt van de push-rod variant. Met deze aanpassing hoopt Ferrari te voorkomen dat de neus van de auto flink naar beneden duikt tijdens het aanremmen, en weer omhoog komt bij het accelereren. Dat zorgt voor een minder constante downforce. Bovendien is een stabielere wagen minder gevoelig voor hobbels in het asfalt.

De sidepods lopen aan de achterkant steiler af, net zoals bij Red Bull het geval is. De opening zal vermoedelijk smaller worden, zodat er meer lucht onderdoor richting de undercut stroomt. Tevens verwacht men een gewichtsbesparing bij het chassis. Aan vertrouwen geen gebrek in Maranello, nu nog de praktijk afwachten.