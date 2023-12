Red Bull biedt bijzondere simulator in Las Vegas-livery aan op veiling

Bij het evenement 'An evening with Christian, Max and Checo' in Milton Keynes werd aangekondigd dat Red Bull Racing met een nieuwe, unieke simulator komt voor de echte racefanaat. Het gaat om een simulator in de vorm van de F1-bolide van 2022, de RB18. Deze is echter voorzien van een livery van 2023, namelijk de speciale kleurstelling waarmee Max Verstappen en Sergio Perez in de Grand Prix van Las Vegas reden. De simulator zelf is een replica, gebouwd op basis van de CAD-gegevens van de RB18. Van deze simulator is er, in tegenstelling tot de normale RB18-simulator, slechts één. Om het nog unieker te maken, is deze gesigneerd door Verstappen, Perez en teambaas Christian Horner.

Photo by: Memento Exclusives De RB18-simulator met Las Vegas-livery wordt geleverd met een ultrawide scherm.

Deze RB18-simulator in Las Vegas-kleuren wordt geveild via F1 Authentics en de opbrengst gaat naar het goede doel van Red Bull, Wings for Life. Geïnteresseerden moeten dan wel diep in de buidel tasten: op het moment van schrijven staat het bod op 55.000 Britse pond, omgerekend zo'n 64.000 euro. "We zijn er ongelooflijk trots op dat we onze liefdadigheidsinstelling Wings for Life kunnen steunen met de veiling van deze unieke, hypermoderne simulator met Vegas-kleuren die zowel Max, Checo als ikzelf hebben gesigneerd", zegt Horner. "Het is een monumentaal jaar geweest voor ons bij Red Bull Racing en daarom is het passend om met F1 Authentics samen te werken aan een liefdadigheidsveiling die niet alleen een knipoog is naar een succesvolle en spannende race voor ons, maar ook bijdraagt aan het lopende onderzoek naar een behandeling voor ruggenmergletsel."

Photo by: Memento Exclusives Zo ziet de cockpit van de RB18-simulator er uit.

Eerder dit jaar bood Memento Exclusives ook al 'normale' RB18-simulatoren aan, de zogenaamde Show Car Simulators. Van deze Show Car Simulators zijn twee versies gemaakt: de Race Edition en de Champions Edition, waarbij de bolide van de Champions Edition wél met een voorvleugel komt. Maar daar hangt meteen een groter prijskaartje aan vast: waar de Race Edition voor 86.808 euro te koop staat, kost de Champions Edition 115.745 euro. Aangezien de Las Vegas-editie ook met voorvleugel komt, zou het dus zomaar kunnen dat het eindbedrag van de veiling nog hoger komt te liggen dan dat. De veiling loopt tot en met 28 december 17.00 uur Nederlandse tijd.