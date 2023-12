Ferrari maakt als eerste F1-team datum onthulling bolide voor 2024 bekend

Bij een media-evenement in Maranello liet Ferrari-teambaas Frederic Vasseur weten dat de bolide voor 2024, dat de codenaam 676 draagt, een dag eerder onthuld zal worden dan het geval was met de lancering van de SF-23. "De onthulling zal op 13 februari plaatsvinden, de dag voor Valentijnsdag. Dan zullen jullie de rest wel op de dertiende zien", onthulde Vasseur. "Waarom? Omdat we dan nog één dag extra hebben tot aan de test [in Bahrein]", grapt de Fransman. "Nee, het is best krap, wat serieuzer. De test is nu wat eerder [dan in 2023] en het is best een uitdaging om alles voor elkaar te krijgen. Dat betekende dat we geen andere optie hadden. Ik denk dat sommige andere teams het wel op de veertiende zullen doen, maar het is een hele uitdaging om gereed te zijn voor Bahrein." De wintertest in Bahrein begint op woensdag 21 februari en duurt drie dagen. Een week later staat de eerste Grand Prix van 2024 op de planning.

Dit jaar ging de onthulling van de SF-23 gepaard met hoge verwachtingen. Het team begon sterk aan 2022, maar gleed langzamerhand af. Met name in de race kwam het snelheid tekort, iets wat ook een probleem bleef met de SF-23. Vasseur weet dat die hoge verwachtingen niet zijn waargemaakt en waakt nu dan ook voor dezelfde verwachtingen voor de 676. Hij wilde bij het media-evenement geen concrete beloftes doen aan de tifosi, die al lang snakken naar groot succes. "Ik hoef ook niks te beloven", stelt de teambaas. "Het is beter om gefocust te zijn op wat we zullen leveren. Het kerstcadeau voor hen zal zijn als we in staat zijn om goed werk te leveren in maart, niet voor Kerstmis. Met kerst is het cadeau alleen gebaseerd op beloftes en ik wil geen beloftes doen. We zullen in maart zien of het een paascadeau wordt."