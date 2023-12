Zowel het contract van Charles Leclerc als Carlos Sainz loopt eind 2024 af. De twee coureurs hopen hun Formule 1-carrière voort te zetten bij de Scuderia, maar vooralsnog hoeven zij niet te verwachten dat er binnenkort duidelijkheid komt. Teambaas Frederic Vasseur heeft namelijk geen haast bij het nemen van een beslissing over de toekomst van de Monegask en Spanjaard. "Zoals je weet staan Carlos en Charles tot eind 2024 bij ons onder contract", zegt Vasseur bij een media-evenement. "We hebben dus nog wel wat maanden in het vooruitzicht."

"Het is vrij comfortabel en als je ziet dat Mercedes eind augustus de contracten had verlengd, dan hebben wij nog veel weken en maanden voor ons", doelt hij op het feit dat Lewis Hamilton en George Russell toen pas te horen kregen dat zij ook in 2024 en 2025 voor Mercedes zullen rijden. "Ik heb volgens mij een jaar geleden verteld dat ik voor het einde van het jaar zou proberen om de knoop door te hakken. Ik moet toegeven dat het laatste deel van het seizoen een grote chaos was voor iedereen, ook voor jullie", lacht de Fransman. "Het was zeer veeleisend. We hebben vergaderingen gehad en gesprekken gevoerd, maar we lopen achter op het oorspronkelijke plan. Dat is helemaal geen probleem", verzekert hij.

Onlangs gingen er wel al geruchten over de toekomst van Leclerc bij het team. Hij werd na een sterk debuutseizoen bij Sauber binnengehaald als de nieuwe ster van Ferrari en kreeg al snel een langlopend contract. Ook nu zou de vijfvoudig Grand Prix-winnaar op een langlopend contract kunnen rekenen, aangezien Italiaanse media recentelijk wisten te melden dat hij zijn handtekening zou zetten onder een contract waarmee hij tot en met 2029 vastligt bij het team uit Maranello.

Ook voor Sainz zou er goed nieuws op komst zijn. Ferrari-voorzitter John Elkann liet namelijk al doorschemeren dat beide coureurs ook na 2024 blijven. "Sainz en Leclerc? Die blijven zeker", zei de in New York geboren Italiaan. Kapers op de kust lijken er in ieder geval niet te zijn. Zo gaven Mercedes-teambaas Toto Wolff en Red Bull-teambaas Christian Horner al aan dat zij het niet meer dan logisch zouden vinden als Ferrari doorgaat met Leclerc. "Ze zouden gek zijn als ze dat niet doen", aldus Wolff.