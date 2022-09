Ferrari heeft “mysterie” rondom F1 2022-auto nog niet opgelost

De nieuwe reglementen binnen de Formule 1 hebben de auto’s dit jaar dusdanig veranderd, dat het uitermate uitdagend is om te begrijpen hoe de auto’s het beste presteren op een bepaald circuit. Hierdoor bevinden teams zich tijdens een weekend veelvuldig op plekken waar ze zichzelf niet hadden verwacht. Het ene weekend verrassen coureurs zichzelf door de auto veel hoger te plaatsen dan oorspronkelijk werd gedacht, maar het volgende weekend stelt de performance van de auto vaak ook plotseling teleur.

Ook Ferrari is tegen dit fenomeen aangelopen gedurende het jaar. In Spa was de performance van de Italiaanse renstal bijvoorbeeld ondermaats. Twee races later in Monza, waar net als in Spa een karakteristieke low-downforce setup vereist is, is de performance van de Ferrari vele malen beter. Jock Clear, Ferrari’s senior performance engineer, geeft toe dat zijn team daar niet direct een antwoord heeft. "Eerlijk gezegd, als we daarop een antwoord zouden hebben, dan zou dat een grote doorbraak zijn. Het is erg ingewikkeld om dit soort dingen op te lossen", stelt de Engelsman. "Het is echt een mysterie om dit te ontrafelen."

Jock Clear, rijderscoach Ferrari Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Clear gaat verder in op het verschil tussen Spa en Monza, waarbij het gat tussen de Ferrari en Red Bull vele malen kleiner was in Monza: “We hebben eerlijk gezegd niet alle antwoorden daarop, en we weten nog steeds niet precies wat er gebeurde in Spa”, geeft Clear toe. Toch lijkt Ferrari wel iets te hebben opgestoken van de ondermaatse prestaties van Spa. “We hebben wel wat ideeën over wat er fout ging, en daar hebben we logischerwijs naar gehandeld. In Monza, een circuit met een gelijkwaardige downforceniveau als Spa, maar toch weer een net ander circuit, voelt het alsof we deels begrepen hebben wat er aan de hand was in Spa”, concludeert hij.

De engineer van Ferrari benadrukt de uitdagingen waar teams tegenaan lopen door de nieuwe reglementen van dit seizoen. Hij denkt dat het toepassen van het grondeffect op het design van de nieuwe auto niet per se de grootste uitdaging is. Het probleem ligt volgens hem meer bij het feit dat de nieuwe auto’s nog in hun kinderschoenen staan. “Ik denk dat de regels gewoon nog erg nieuw zijn. Er is altijd een steile leercurve bij nieuwe ontwikkelingen of nieuwe reglementen. Alle teams zitten op diezelfde steile leercurve”, aldus Clear. “Aan het begin van het jaar vroegen veel concurrenten zich af waarom onze auto zo snel was. Misschien begrepen wij de nieuwe auto aanvankelijk een stuk beter dan de concurrentie, terwijl andere teams nog aan het uitzoeken waren hoe hun auto’s presteerden. Dat was het leuke aan de nieuwe reglementen van dit jaar. Enerzijds moet je een snelle auto bouwen, maar het is anderzijds ook belangrijk om te begrijpen hoe je die snelheid uit de auto krijgt, en dat de coureur weet hoe hij moet rijden om die performance eruit te krijgen.”

Tot slot gaat de Engelsman verder in op de rol van de coureurs binnen de ontwikkeling van de auto. “Van coureurs met de bekwaamheid van Verstappen, Leclerc of Sainz verwacht je dat ze dat meteen doorhebben. Maar ook zij zijn mensen, en ze werken iedere dag aan hun eigen talent. Ook zij hebben zichzelf verbeterd, misschien begrijpen zij de auto nog wel beter”, geeft Clear toe.