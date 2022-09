De gesprekken tussen Red Bull Racing en Porsche leken in een vergevorderd stadion te zitten. Eigenlijk werd de definitieve aankondiging al tijdens de Grand Prix van Oostenrijk verwacht. Er kwam echter zand in de motor en de deal ging niet door. Het lijkt erop alsof Red Bull niet wilde dat Porsche veel zeggenschap zou krijgen binnen het huidige team. Op dit moment rijdt Red Bull met ‘eigen’ motoren van de Red Bull Powertrains-divisie. Het zijn in feite Honda-motoren die nu beheerd worden door Red Bull.

Mogelijk houdt Red Bull aan deze onafhankelijke structuur vast. Mercedes-teambaas Toto Wolff is onder de indruk van de keuzes gemaakt door het Oostenrijkse team. “Het is een dappere strategie. Zelfstandigheid is wat Red Bull altijd al wilde bereiken, met een eigen motor en daardoor niet afhankelijk te zijn van een andere fabrikant. Hier zijn we dan. Dat is de strategie die ze uitgevoerd hebben. We gaan zien wat het betekent voor de jaren vanaf 2026. Dit is een duidelijke richting die ze op willen. Ik ben niet tot in details betrokken of Porsche of Honda nog als naampartner willen instappen.”

Geen Duitse confrontatie

Wolff geeft aan het jammer te vinden dat het Duitse onderonsje tussen Mercedes en Porsche er – voorlopig – niet van komt. “Voor mij als Mercedes-man is het natuurlijk jammer dat we niet kunnen vechten met Porsche. Red Bull/Porsche zou een mega inschrijving zijn, want het is een groot merk. Het liep vast om redenen die mij niet bekend zijn. Het zou erg goed voor de Formule 1 zijn geweest, en ook voor ons allemaal, als ze de krachten hadden gebundeld.”

De Oostenrijkse teambaas van Mercedes denkt dat de entree van Porsche voor meer partijen goed was geweest. De hele Formule 1 zou ervan hebben kunnen profiteren, denkt Wolff. “Elk groot bedrijf, zeker automerken maar ook merken als Red Bull, dat niet alleen een team koopt en geld investeert, maar ook investeert in meer activering van de sport is voordelig voor F1. Als een merk als Porsche, dat bekend is over de hele wereld, haar marketingcenten in het activeren van de Formule 1 stopt, zouden we daar allemaal voordeel van hebben. Dat is een belangrijk onderdeel.”