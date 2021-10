Ferrari zet “harde doelstelling" om team te leren omgaan met druk

Ferrari en McLaren zijn al het gehele seizoen verwikkeld in een stevige strijd om de felbegeerde derde plaats in het constructeurskampioenschap. Naast een betere positie in de pitstraat levert dit ook vele miljoenen aan prestatiebonus op. Met nog zes races te gaan is het onderlinge verschil slechts 7,5 punt in het voordeel van McLaren. Concurrent Ferrari heeft vanaf de eerste dag gezegd dat 2021 gezien moet worden als een overgangsjaar en dat alle aandacht gestoken wordt in de ontwikkeling van de nieuwe bolide voor 2022. Nu de derde plaats binnen handbereik ligt, is dat intern gecommuniceerd als doelstelling. Om meerdere redenen nuttig, zo legt teambaas Mattia Binotto uit.

“Iedereen staat hier achter, het zou geweldig zijn om als derde te eindigen. Het is voor ons belangrijk om richting het einde van een seizoen met een harde doelstelling te werken. Op deze manier werk je onder druk en train je hoe je daarmee om moet gaan. Dus ja: het is ons doel om het seizoen als derde af te sluiten.”

Nieuwe Ferrari-motor beslissend in strijd?

Beide Ferrari-coureurs zijn uitgerust met het verbeterde hybridesysteem van de power unit. Dat moet in de beslissende fase van het seizoen een voordeel opleveren ten opzichte van McLaren. “In Turkije waren we sneller dan McLaren”, concludeert Carlos Sainz. “In Sochi waren zij sneller. Het zal dus tot het einde van het seizoen op en neer gaan. Met de nieuwe motor is de achterstand op de banen waar zij sneller zijn wat kleiner, en op de circuits waar wij beter gaan net iets groter. Daarom is de upgrade naar voren gehaald. We hopen op een klein voordeel in de strijd. In Turkije zijn we tien punten op hen ingelopen. Dat is een behoorlijk flink aantal. Er zijn nog zes races te gaan, alles is nog mogelijk.”