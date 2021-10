Van fietsongeval herstelde Newey speelt meteen belangrijke rol

Adrian Newey moest in Turkije gelijk aan de bak, want Max Verstappen kampte aan het begin van het weekend op Istanbul Park met onderstuur. Op zaterdag had het team de set-up van de RB16B echter alweer aardig op orde, waardoor de Nederlander achter de Mercedes-coureurs de derde tijd kon rijden in de kwalificatie, wat door een gridstraf voor Lewis Hamilton de tweede startplek werd. In de race finishte Verstappen als tweede en kwam teamgenoot Sergio Perez met de andere Red Bull als derde over de streep.

Volgens Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko heeft het team niet geleden onder de afwezigheid van Newey maar was de Brit bij zijn terugkeer wel meteen van grote waarde. “We hebben een sterk team in de breedte, maar Newey is natuurlijk de persoon naar wie iedereen kijkt”, zei de Oostenrijker tegen het Duitse Sky. Bij Red Bull zat men vanzelfsprekend wel even in spanning, toen hen het nieuws bereikte dat Newey een ongeluk had gehad. Marko: “In het begin wisten we niet hoe ernstig de verwondingen waren, hij heeft verschillende operaties moeten ondergaan. Maar inmiddels is hij er weer bij. Volledig fit is hij nog niet, maar hij is wel weer zover dat hij zijn werk kan doen. En hij zag [in Turkije] meteen wat het probleem was met de set-up.”

Marko gaf verder aan dat Newey voor de race in het Amerikaanse Austin, die komend weekend plaatsvindt op het Circuit of the Americas, nog een meeting met Verstappen zou hebben in de fabriek in Milton Keynes, zodat het team ‘qua chassis weer op het absolute topniveau kan terugkomen’.

De verwachting is dat het team van Mercedes komend weekend in de Amerikaanse Grand Prix opnieuw de overhand zal hebben. Daarna volgen met Mexico en Brazilië twee races waarin Red Bull als favoriet geldt. Teambaas Christian Horner zei over de aankomende wedstrijden tegenover onder andere Motorsport.com: “Hamilton maakt nu al een paar jaar de dienst uit in Austin, maar daarna komen Mexico en Brazilië en in het verleden waren we altijd sterk op de hoger gelegen circuits. Ik weet niet wat we van de laatste drie races [Qatar, Saudi-Arabië en Abu Dhabi] kunnen verwachten, dus het zal fascinerend worden. We zullen echt op de top van onze kunnen moeten presteren.”