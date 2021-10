Williams flirt met Schumacher: “Hij doet het absoluut briljant”

Mick Schumacher reed zich vorige week in Turkije goed in de kijker door zijn Haas in de kwalificatie naar de veertiende startplek te brengen. In de race had de Duitser echter niet lang plezier van zijn goede optreden op zaterdag. Een tik van Alpine-rijder Fernando Alonso wierp Schumacher al vroeg in de wedstrijd terug naar achteren, waarna de negentiende plek zijn deel was. De prestaties van de rookie zijn in de paddock echter niet onopgemerkt gebleven.

“Ik moet zeggen dat Mick een uitstekende job doet”, laat Williams-baas Jost Capito maandag in gesprek met het Duitse RTL weten. “Het is zijn eerste jaar in de Formule 1. Maar hoe hij met de dingen omgaat, hoe hij met het team omgaat en hoe hij het team achter zich heeft gekregen, is absoluut briljant.”

“Hij is zeker een coureur om in de gaten te houden”, vervolgt de teambaas en CEO van de Britse renstal, die momenteel boven Alfa Romeo en Haas de achtste plek bezet in de stand om de constructeurstitel. “Ik denk dat hij zeer ver kan komen, ook bij Ferrari. Hij heeft de potentie, de mentale kracht en staat ook sterk genoeg in zijn schoenen om met de druk om te gaan. Over zijn kwaliteiten als coureur hoeven we het helemaal niet te hebben, die heeft hij zeker.”

“Dat hij bij de laatste race in Turkije Q2 heeft weten te bereiken, was een geweldig succes voor hem. Dat zal hem alleen nog maar meer vleugels geven”, denkt Capito. De voormalig Volkswagen Motorsport-baas ziet Schumacher ver komen in de Formule 1. “Hij is een zeer aardige kerel en heeft het echt verdiend om in de toekomst in een auto te zitten waarmee hij kan winnen. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook gaat gebeuren.” Met een glimlach: “En als dat een Williams zou zijn, dan zou dat nog beter zijn!”

Schumacher rijdt in 2022 in elk geval nog voor Haas in de Formule 1. Williams heeft volgend seizoen Alexander Albon en Nicholas Latifi als rijderskoppel.