‘Ferrari vanaf GP Spanje met nieuwe verf om gewicht te besparen’

Na twee overwinningen in de eerste drie Formule 1-races van 2022 heeft Ferrari in Imola en Miami moeten toezien hoe Max Verstappen twee keer de maximale score behaalde. De Red Bull Racing RB18 leek tijdens deze races net iets sneller dan de Ferrari F1-75, nadat het Oostenrijkse team in de eerste races enkele upgrades introduceerde waarmee ook het gewicht van de auto werd verlaagd. Tijdens de aankomende Grand Prix van Spanje komt Ferrari dan ook met een pakket upgrades, waarmee het de ontwikkelingen bij Red Bull hoopt te beantwoorden.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto houdt zich vaak op de vlakte als het gaat om het aankondigen van upgrades en ook over de nieuwe onderdelen voor de Spaanse GP wilde hij niet te veel kwijt. Hij erkent dat er belangrijke nieuwigheden op de F1-75 komen, maar over het hoe en wat liet hij niet al te veel los. Wel gaf Binotto toe dat er een high downforce-achtervleugel wordt meegenomen, “wat een klassieker is als je in Barcelona aankomt. Ik weet alleen nog niet wat de kleur is, maar daar denk ik nog over na…”. Dat klinkt wellicht als een grap, maar in werkelijkheid lijkt Binotto daarmee te verklappen dat de F1-75 van aangepast lakwerk voorzien wordt in Barcelona.

Net als vrijwel alle andere teams zit Ferrari momenteel nog boven het minimumgewicht van 798 kilogram. Met de introductie van de Spaanse upgrades hoopt de Scuderia zo’n twee tot drie kilogram van het gewicht af te schaven en een deel van de winst moet behaald worden door de aanpassing van de verf. Naar verluidt heeft Ferrari al de lichtste lak van alle teams in de paddock. Er kan echter nog zo’n 700 gram bespaard worden door de blanke lak, die het rood de glans geeft die de bolide tot op heden had, achterwege te laten. De gevolgen qua kleurtint zouden door de aanpassing zeer beperkt zijn en alleen in bepaalde lichtomstandigheden zichtbaar zijn.

Met een aanpassing aan de verf op de auto zou Ferrari niet het eerste F1-team zijn dat hier dit jaar naar kijkt om gewicht te besparen. Zo hebben onder meer McLaren en Williams besloten om delen van de auto niet meer te spuiten en het kale carbon zichtbaar te laten. Bij Williams wilden engineers zelfs zo ver gaan dat er helemaal geen verf meer op de auto zou zitten, al ging het management daar niet mee akkoord.