Ferrari doneert miljoenen in strijd tegen coronavirus

Italië is een van de landen die het hardst getroffen wordt door de huidige coronacrisis. Op moment van schrijven (woensdagochtend 18 maart) kampt het land met ruim 31.000 besmettingen, waardoor er alleen in China meer besmettingen zijn. Ook qua aantal mensen dat overleden is aan het coronavirus is Italië met 2.500 doden na China, het land waar de uitbraak van het virus zijn oorsprong heeft, het hardst getroffen.

De familie Agnelli heeft daarop besloten om mee te werken in de strijd tegen het coronavirus. Ten eerste heeft de familie een donatie van 10 miljoen euro gedaan aan de Italian Civil Protection Department, dat zich bezighoudt met de bestrijding van de crisis op nationaal niveau, en Specchio dei Tempi/La Stampa om te voorzien qua gezondheidsbehoeften en sociale behoeften in de stad Turijn en de regio Piëmont. Bovendien zijn er via holding EXOR en de daaraan gelieerde bedrijven Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari en CNH Industrial 150 beademingsmachines gekocht, evenals andere medische uitrusting, wat op korte termijn ingevlogen wordt naar Italië.

Via verhuurbedrijf Leasys en de FCA Bank heeft de familie Agnelli ook een vloot voertuigen beschikbaar gesteld aan het Italiaanse Rode Kruis en de ANPAS voor de distributie van voedsel en medicijnen onder zieken, ouderen en mensen die door heel Italië hulp nodig hebben. Ten slotte blijven EXOR, FCA, Ferrari en CNH Industrial in nauw contact met de Italian Civil Protection Department om gratis te zoeken naar internationaal beschikbare medische uitrusting en producten voor de gezondheidszorg. Daarnaast helpen de bedrijven daarna ook met het invoeren van deze producten.

Het coronavirus houdt dus ook Ferrari in zijn greep. Tot dusver is - voor zover we weten - nog geen van de medewerkers positief getest op het coronavirus, maar wel is duidelijk dat de Formule 1-activiteiten van de renstal voorlopig ‘on hold’ gezet zijn. De fabriek van Ferrari is gesloten en dat geldt ook voor de F1-afdeling. Dat blijft nog zo tot in ieder geval 27 maart.