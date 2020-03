Corona-update: Wat zijn de volgende stappen voor F1 in Zandvoort?

De Telegraaf wist dinsdagavond 'op basis van bronnen' te melden dat er een definitief streep gaat door de initiële datum van 3 mei. Vanuit Zandvoort wordt dit bericht nog niet formeel bevestigd, maar verrassend zou het allerminst zijn. Formeel bevestigen kan Zandvoort in dit stadium overigens ook niet, men moet alle woorden nu zeer goed wikken en wegen. Geen enkele lokale organisator kan en mag immers vooruitlopen op eventuele mededelingen van de Formule 1 c.q. FIA. Daarvoor zijn de (financiële) belangen te groot en liggen de zaken veel te gevoelig.

Of zoals Jan Lammers het afgelopen weekend al tegenover Motorsport.com verwoordde: "We hebben nog geen formeel bericht. Maar we hoeven natuurlijk niet verbaasd te zijn als er binnenkort meer duidelijkheid komt en als de race wel wordt verzet." Het lijkt een abc'tje. Vooral als je bedenkt dat de Formule 1 al wel publiekelijk heeft aangegeven op een seizoensstart 'eind mei' te mikken. De meeste mensen binnen de paddock laten zelfs weten op een ouverture op 7 juni in Baku te rekenen.

Nog geen formeel bericht, het virus regeert

Tel daar de huidige situatie in Nederland bij op en het lot van de race lijkt wel zo'n beetje bezegeld. Het openbare leven ligt nog minimaal enkele weken stil en grote evenementen zijn helemaal uit den boze. Het maakt duidelijk dat een groot race-evenement in het eerste weekend van mei ook vanuit de publieke gezondheid beschouwd zeer onwenselijk om niet te zeggen volstrekt onverantwoord is. "Het virus regeert, zo simpel is het", vatte Lammers de boel treffend samen. "Met de werkelijkheid van een paar maanden geleden wilden we natuurlijk dolgraag racen in mei. Maar met de werkelijkheid van nu moet je jezelf afvragen of je het publiek wel in zo’n situatie wilt brengen."

De volgende stap lijkt dus vrij helder: de Formule 1 en FIA zullen op enig moment een persbericht naar buiten brengen waarin men laat weten dat 3 mei definitief van de baan is. Datzelfde lot staat de Grand Prix van Barcelona te wachten, die race stond voor 10 mei gepland. De daaropvolgende stap - waarvoor het proces achter de schermen ook al in volle gang blijkt - is om een kalender met zeventien à achttien races samen te stellen. Daarvoor liggen nu werkelijk alle opties op tafel: van het schrappen van de zomerstop tot het teruggrijpen op 'triple headers'. In het geval van drie raceweekenden achter elkaar kan men ervoor kiezen om van drie actiedagen over te stappen op slechts twee. De vrijdag wordt dan dus geschrapt. Dit om de druk op F1-personeel nog enigszins binnen de perken te houden.

Een tweedaags weekend behoort in Zandvoort overigens niet tot de mogelijkheden. Althans: die optie geniet zeker niet de voorkeur. "Bij ons lijkt dat in ieder geval niet mogelijk", bevestigde Lammers. "Als Zandvoort zich ergens door kenmerkt, dan is het wel door die Super Friday en het feit dat wij op alle dagen een volle bak hebben. Dat vind je bijna nergens. Dus als andere races op vrijdag bijna geen publiek hebben, dan lijkt me dat voor hen een prima plan. Maar dat scenario zou in het geval van Zandvoort niet direct denkbaar zijn."

Flexibiliteit gevraagd in complexe tijden

Na het benoemde persbericht over 3 mei luiden de vervolgvragen natuurlijk of en waar Zandvoort dan wel op de nieuwe kalender wordt geplaatst. Die eerste vraag lijken we positief te kunnen beantwoorden. Juist vanwege het wereldwijde enthousiasme rond de Dutch Grand Prix en het feit dat men al voor iedere dag is uitverkocht, staat de race in Zandvoort 'zeer hoog' op het prioriteitenlijstje van de Formule 1. Zelfs als men slechts twee à drie races kan verplaatsen, dan nog zal Zandvoort er zeer waarschijnlijk bij zijn.

Wel wordt in deze situatie flexibiliteit van een ieder gevraagd, in dit geval van Circuit Zandvoort en de Dutch GP-organisatie. Nagenoeg iedere datum is in theorie mogelijk, een race in augustus lijkt zelfs aannemelijk. In dat geval komt de organisatie voor allerlei praktische vragen te staan. Hoe zit het bijvoorbeeld met de voorspelde zomerdrukte en dus met de beschikbaarheid van hotels? En zijn alle betrokken partijen - denk maar eens aan het Ultimate Race Festival - in augustus ook nog beschikbaar. Na alle hobbels die het duinencircuit tot dusver al heeft genomen, zal het andermaal een periode vol uitdagingen worden. Maar goed: dat is pas voor latere zorg. Eerst maar eens het formele bericht over 3 mei en de nieuwe kalender afwachten. Daarna praten we verder.

VIDEO: Max Verstappen op het vernieuwde Circuit Zandvoort