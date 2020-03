Promotor Grand Prix van Rusland treedt af

Vorobyev was een van de drijvende krachten achter de organisatie van de eerste Formule 1-race ooit in het Russische Sochi en hij zorgde er ook voor dat de race een permanente plek bemachtigde op de F1-kalender. In maart 2014 werd hij op 25-jarige leeftijd benoemd tot CEO van Sochi Autodrom. De inmiddels 30-jarige Vorobyev was niet alleen verantwoordelijk voor het organiseren van de Russische Grand Prix, maar hij was ook de enige Russische vertegenwoordiger in de F1 Commission.

Zijn taken als CEO van Sochi Autodrom legt Vorobyev nu dus neer. Wat de volgende stap in zijn carrière is, is nog onduidelijk. Wel is al bekend wie zijn vervanger wordt: Alexey Titov, de algemeen directeur van Sochi Autodrom, zal de taken van Vorobyev als promotor van de Russische Grand Prix overnemen. Zelf vertelde de Rus het volgende over zijn vertrek: “Het was een grote eer om in het team te zitten dat de Russische Grand Prix organiseert. Ik weet zeker dat het sterke en betrouwbare team van Rosgonski [het bedrijf dat optreedt als promotor] succesvol door zal werken en nieuwe hoogten gaat bereiken, zowel in de organisatie van de Russische GP in Sochi als in haar andere projecten.”

De carrière van Vorobyev begon bij Nring, een circuit dat in de buurt van zijn geboortestad Nizjni Novgorod ligt. Daarna werkte hij een periode voor de PrimRing in het verre oosten van Rusland en Moscow Raceway, dat in het verleden onder andere de DTM en de Formule Renault 3.5 mocht verwelkomen. In maart 2014 begon Vorobyev dus bij Sochi Autodrom, waar zijn werk ervoor zorgde dat Rusland in datzelfde jaar de award voor beste promotor in de wacht sleepte. Ook speelde hij een belangrijke rol in het veiligstellen van een contractverlenging met de Formule 1, waardoor de Grand Prix van Rusland tot 2025 op de kalender staat.

Met medewerking van Anton Pogorelskiy en Sergey Ivanov