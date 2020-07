Alonso mikt op succes in 2022: "Te oud? Alleen de stopwatch telt"

Een geheim was het al lang niet meer, maar woensdagmiddag ging de kogel dan ook formeel door de kerk: Alonso komt terug. Niet alleen in de Formule 1, maar ook bij oude liefde Renault. De coureur uit Oviedo zal op het moment van zijn geplande rentree in Melbourne 39 jaar zijn en dat doet vanzelfsprekend enkele wenkbrauwen fronsen. "Maar volgens mij gaat het in de Formule 1 alleen om de stopwatch en niet om leeftijd", countert hij. "Er is nog nooit een uitslag bepaald op basis van paspoorten of van geboortedata. Het gaat puur om snelheid en hopelijk ben ik nog altijd sneller dan die jonge gasten."

In dat opzicht is Alonso best hoopvol. Over zijn fysieke gesteldheid maakt hij zich allerminst zorgen. Sterker nog: die is naar eigen zeggen beter dan ooit tevoren. "Dit jaar hebben F1-coureurs slechts één race gereden en ik ook, maar dan wel een race van drie weken in Dakar. Verder heeft de hele wereld enkele maanden stilgestaan en zitten we allemaal in hetzelfde schuitje", zegt Alonso tijdens een online persconferentie met geselecteerde media - waaronder Motorsport.com. "Vorig jaar heb ik een heel intensief jaar afgewerkt, ik zat bijna iedere week achter het stuur. Ik voel dat ik er helemaal klaar voor ben, fysiek ben ik ook honderd procent. Ik ben vanaf februari al bezig met specifieke trainingen [voor F1]. Vijftien dagen geleden hebben we enkele fitnesstests gedaan en daarin bereikte ik mijn beste resultaten ooit. Ik ben extreem gemotiveerd, blij en sterker dan ooit tevoren."

2021 als voorbereiding, daarna oogsten in 2022

Dit optimisme moet uiteindelijk leiden tot succes in 2022, het jaar waarin het nieuwe F1-reglement van kracht is. Die nieuwe regels vormen de voornaamste reden van Alonso's terugkeer. "Toen ik de sport eind 2018 verliet, wilde ik eerst kijken hoe het leven buiten de F1-bubbel zou zijn en daarna nadenken over een rentree met de nieuwe reglementen in 2021. Door COVID-19 is de invoering daarvan met een jaar uitgesteld, maar voor mij is het nog steeds de moeite waard om in 2021 alweer te beginnen. Dat jaar zal voor mij een mooie voorbereiding worden [op 2022], zeker na twee jaren niet in deze auto's te hebben gereden."

Alonso weet daarbij dat hij geduldig moet zijn voor eremetaal, Renault zal immers niet binnen een paar maanden weer aan de top staan. "Ik heb ook televisie gekeken hoor. Ik weet best dat er in 2020 slechts één team gaat winnen en in 2021 hoogstwaarschijnlijk ook nog", duidt hij op de overmacht van Mercedes. "Maar hopelijk wordt het speelveld daarna, dus vanaf 2022, wat gelijkwaardiger. Dan komt de coureur in ieder geval weer meer in het middelpunt van de aandacht te staan." En juist in die Formule 1 hoopt Alonso in zijn nadagen van zijn carrière het verschil te maken. Met oude liefde Renault.