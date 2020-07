Tech: Wat schuilde er achter de nieuwe neus van Max Verstappen?

Tijdens een filmdag van Red Bull werden al enkele updates aan de vloer gespot, maar de nieuwe neus was nieuw en net op tijd klaar voor de wedstrijd op de Red Bull Ring. Het feit dat die nieuwe neus zo laat in productie werd gebracht, betekende dat het team uit Milton Keynes slechts twee exemplaren kon meenemen naar Oostenrijk.

Het ontwerpen en produceren van een neus is iets wat veel tijd in beslag neemt, want het moet ook een crashtest doorstaan. Beide exemplaren gingen naar Max Verstappen, de tweevoudige winnaar van de race, terwijl teamgenoot Alexander Albon bij het oorspronkelijke model bleef. Daar had Albon overigens begrip voor.

"Max heeft hier erg goede resultaten neergezet, dus ik snap het wel. Ik denk dat ik voor de tweede race de onderdelen ook zal hebben, dus ik maak me er geen zorgen over", klonk het bij Albon.

Red Bull Racing RB16 neus vergelijking Photo by: Motorsport Images

Wat is er anders

Het nieuwe design gebruikt smallere verbindingspunten tussen de neus en de voorvleugel, waarmee Red Bull het voorbeeld van Mercedes volgt. Die verandering zorgt ervoor dat de ontwerpers meer vrijheid hebben om de kanalen in de neus uit te tekenen, wat een rondere inlaat oplevert.

De bovenste inlaat op de brug van de neus is nu ook uit een stuk getekend, in plaats van twee verschillende openingen.

Verstappen kreeg dus de nieuwe neus ter beschikking, maar kon nog niet met zekerheid stellen dat het nieuwe ontwerp ook veel heeft opgeleverd. "Er schuilt een andere filosofie achter. We proberen de verschillen tussen de twee vleugels nog steeds te begrijpen, dus ik kan nog niet echt zeggen hoe groot het verschil is. Ik weet het niet. Maar we leren er steeds meer over."