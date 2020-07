Verstappen: "We hebben wat ideetjes voor komende zondag"

De Red Bull-coureur was in 2018 en 2019 de sterkste op Spielberg, maar moest afgelopen zondag bij de jongste editie van de Grand Prix van Oostenrijk al na twaalf ronden opgeven met een elektronisch probleem. Door het coronavirus krijgt hij komend weekend echter op hetzelfde circuit een nieuwe kans, tijdens de Grand Prix van Stiermarken.

Terugkijkend op afgelopen zondag baalt Verstappen nog steeds van zijn uitbalbeurt, maar inmiddels is de echte boosheid wat weggeëbd. “Het resultaat was natuurlijk niet wat we er van verwacht hadden, namelijk het scoren van een behoorlijk aantal punten en vechten voor de overwinning. Het zag er goed uit, want waar het om pure racesnelheid draaide, ging het eigenlijk alleen maar tussen Mercedes en mijzelf. Maar het is wat het is en ik kijk uit naar een hopelijk positiever weekend.”

Wel moet er in de kwalificatie nog een tandje bij, vindt Verstappen. “Vergeleken met Mercedes lagen we in de kwalificatie nog wat achter op snelheid. Dat maken we vaak op strategie wel weer goed en onze snelheid in de race is vaak wat beter, maar daar is nog wel wat werk te verrichten. We hebben wel wat ideeën en weten welke richting we op willen, dus dat is positief.”

Twee Grands Prix achter elkaar op één locatie is ook voor de coureurs een noviteit. Het geeft wat rust en tijd om andere dingen te doen, vervolgt Verstappen. “De omgeving hier is prachtig dus ik heb wat rondjes gerend met m’n trainer. Op maandag heb ik rustig aan gedaan en met de ingenieurs wat ideeën voor het weekend besproken. En dinsdagavond hebben we met onze eigen teambubbel een barbecue gehad. De dagen verlopen eigenlijk vrij vlot.”

Twee races achter elkaar op hetzelfde circuit biedt nog een voordeel, aldus Verstappen. “Het is een prima gelegenheid om de auto wat beter te begrijpen. We kunnen wat dingen verbeteren die vorige week niet perfect waren. Als je op dezelfde baan rijdt, dan kun je een directe vergelijking maken en dat is natuurlijk best prettig, maar het is wel afhankelijk van het weer. Het lijkt er op dat we wat regen krijgen deze week en ik heb geen idee hoe competitief de anderen op een natte baan denken te zijn, dus dat kan interessant worden.”