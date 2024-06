F1 vandaag: Hoe laat begint de Formule 1-race in Canada?

Na de schier eindeloze optocht in de straten van Monaco kunnen de Formule 1-fans zich verheugen op meer actie. De Grand Prix van Canada leverde in het verleden al vele spektakelstukken op. Het snelle, vloeiende circuit is zeer populair bij de rijders. De diverse chicanes en de hairpin, in combinatie met een lang recht stuk, zorgen voor voldoende kans op inhaalacties. Ook de Wall of Champions bij het opkomen van het rechte stuk is berucht. Eist de onverbiddelijke muur ook dit jaar een slachtoffer?

Hoe laat is de F1 race in Canada?

Datum Sessie Lokale tijd Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 7 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u 19.30u - 20.30u Vrijdag 7 juni Tweede vrije training 17.00u - 18.00u 23.00u - 00.00u Zaterdag 8 juni Derde vrije training 12.30u - 13.30u 18.30u - 19.30u Zaterdag 8 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u 22.00u - 23.00u Zondag 9 juni Grand Prix van Canada 14.00u - 16.00u 20.00u - 22.00u

De Grand Prix van Canada gaat vanavond om 20.00 uur Nederlandse tijd van start. Dat is 14.00 uur lokale tijd in Montreal. De coureurs krijgen liefst 70 ronden over het 4,361 kilometer lange Circuit Gilles Villeneuve op het Île Notre-Dame voor de kiezen. Dat brengt de totale raceafstand op 305,27 kilometer. Het ronderecord is met een 1.13.078 sinds 2019 in handen van Valtteri Bottas.

De editie van 2023 werd gewonnen door Max Verstappen. De Nederlander vertrok vanaf pole-position en kwam geen moment serieus in gevaar. Fernando Alonso eindigde in de Aston Martin op bijna tien seconden als tweede, Lewis Hamilton completeerde namens Mercedes het podium. Charles Leclerc, winnaar van de afgelopen race in Monaco, eindigde voor teamgenoot Carlos Sainz als vierde.