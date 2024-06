Max Verstappen zal de Grand Prix van Canada vandaag als tweede aanvangen na een zeer vermakelijke kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve. De Limburger noteerde met 1.12.000 exact dezelfde rondetijd als George Russell, al ging pole-position naar de Mercedes-coureur, aangezien hij de genoemde tijd eerder klokte. Voor Verstappen is P2 nog altijd een prima uitgangspositie op een circuit dat Red Bull op papier niet goed ligt, al was zijn boodschap na afloop van de kwalificatie glashelder: de uitvoering is in de laatste weekenden niet vlekkeloos gebleken bij Red Bull Racing en moet volgens Verstappen beter. "We hebben soepelere weekenden nodig", liet hij tijdens de persconferentie weten.

"Op dit moment loopt het gewoon even niet lekker"

Het was ook meteen het voornaamste gespreksonderwerp tijdens de Nederlandse mediasessie, die in de paddock volgde. "Het was uiteindelijk wel een mooie kwalificatie, maar van onze kant is het hele weekend weer een beetje lastig", stak de WK-leider van wal. "We hebben weer te veel problemen gehad. Mercedes oogt dit weekend makkelijk snel, waardoor een tweede plek voor mij eigenlijk nog heel goed is in de kwalificatie. Als je naar de rondetijden kijkt, dan staat het nu precies gelijk met dezelfde tijd, maar in Q2 waren zij drie tienden sneller. Daardoor denk ik dat er voor Mercedes nog veel meer in had gezeten."

Waar de drievoudig wereldkampioen zelf de woorden 'te veel problemen' in de mond neemt, valt ergens nog wel te stellen dat het motorisch malheur van vrijdag in theorie een keer kan gebeuren. Verstappen kijkt daar desgevraagd door Motorsport.com echter anders naar: "Nou, het mag eigenlijk niet gebeuren. Ik denk dat we alles wel goed in de gaten houden, maar soms heb je een periode waarin het even niet lekker loopt. Dan komen er allemaal kleine problemen bij. We moeten proberen om ervoor te zorgen dat die dingen niet gebeuren. Iedereen weet dat en natuurlijk probeert iedereen die dingen ook te voorkomen, maar op dit moment loopt het gewoon even niet lekker."

"We moeten het zelf weer afdwingen"

Gevraagd of Verstappen de kleine ongemakken bij Red Bull nu meer ziet dan in de voorbije twee jaren, luidt zijn reactie: "Absoluut, al zijn er bijna geen mensen binnen het team veranderd. Iedereen doet zijn of haar best, maar op de één of andere manier loopt het even niet lekker." Het is een onderwerp waar Verstappen naar eigen zeggen ook intern over spreekt. "Natuurlijk praat je daarover. Je probeert altijd dingen te verbeteren of te analyseren waarom iets gebeurt, maar op de één of andere manier kunnen we het op dit moment gewoon niet tegenhouden." Geluk bij een ongeluk is dat naaste belager Ferrari het zaterdag nog veel meer liet afweten. "Ik ben nog wel blij dat het nu Mercedes is en niet Ferrari, want die staan natuurlijk dichter bij ons in het kampioenschap. Maar uiteindelijk moeten we ons op onszelf concentreren en moeten we de dingen zelf afdwingen, want je kunt niet uitgaan van de concurrentie."

Dat laatste benadrukt Verstappen ook als de woorden van Lando Norris ter sprake komen. De McLaren-coureur verwacht vanaf nu een strijd tussen vier teams - met ook Mercedes erbij - al wil Verstappen de focus liever op de eigen formatie houden. "Het ligt ook een beetje aan het circuit waarop we rijden, denk ik, welke teams waar snel zijn. Maar wij moeten gewoon zorgen dat we er als team weer bovenuit kunnen steken. Op dit moment zit het inderdaad heel dicht bij elkaar, maar het is momenteel gewoon wat lastiger voor ons. Je zag het in Q1 ook aan Checo", duidt hij op een nieuwe domper voor Sergio Pérez, die nu al drie raceweekenden op rij Q3 niet heeft gehaald met de RB20. "Het is op één of andere manier lastig om onze auto goed te laten aanvoelen. Het ziet ernaar uit dat het bij andere teams allemaal net wat makkelijker loopt", sloot Verstappen het gesprek in de paddock af.

Video: De woorden van Verstappen en de kwalificatie in Canada geanalyseerd in een nieuwe F1-update