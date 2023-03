F1 Tech: Subtiele vleugelwijziging voorbode voor meer bij Ferrari?

Ferrari bracht nieuwe onderdelen mee naar Saudi-Arabië in de hoop dat de prestaties aldaar beter zouden worden. Ook wilde het team met deze onderdelen een basis leggen voor toekomstige ontwikkelingen.

Als we naar de voorvleugel kijken, dan heeft Ferrari wijzigingen doorgevoerd aan de buitenkant van de bovenste flap en de verbinding met de endplate. Deze veranderingen komen bekend voor, omdat diverse andere teams dit seizoen dezelfde weg hebben ingeslagen. De verandering bij Ferrari is tot nu toe vrij subtiel, waarbij een c-vormige uitsnede is gemaakt op het punt waar de bovenste flap en de endplate samenkomen. Hoewel dit waarschijnlijk voor meer outwash zorgt in vergelijking met de versie zonder uitsnede, wordt er ongetwijfeld gewerkt aan een versie waarbij de veranderingen verder gaan dan de laatste flap. Daarmee zou Ferrari in de voetsporen van diverse concurrenten treden.

In Jeddah werd ook een nieuw ontwerp voor de vloer geïntroduceerd. De vorm van de voorste uitsnede is aangepast (blauwe pijl) en er is een verhoogde kickup (rode pijl) toegevoegd voor de achterband, op het punt waar de vloerrand taps toeloopt. Ferrari testte het ontwerp op de vrijdag, maar gebruikte het niet tijdens de race in Jeddah. Het is de vraag of de vloer nogmaals gebruikt gaat worden, of dat het team dit specifieke ontwerp in de echte wereld wilde testten om een mogelijk ontwikkelingspad te valideren.

Vergelijking van de achtervleugels van de Ferrari SF-23, met de Alfa Romeo C42 als inzet. Foto: Uncredited

In Bahrein testte Ferrari al met een achtervleugel met minder downforce, al koos het team in de race voor de vleugel met dubbele pilaar en meer downforce. In Saudi-Arabië is echter minder downforce en minder luchtweerstand nodig en dus keerde de vleugel daar weer terug. De configuratie met minder downforce heeft één zwanenhalsvormige pilaar, die ook verbonden is met de DRS-pod.

De teams zijn inmiddels al enkele jaren aan het experimenteren met achtervleugels met zowel één als twee pilaren. De verschillen tussen de oplossingen zijn dan ook heel subtiel wat betreft het gewicht, de flexibliteit en de aerodynamica. In het geval van Ferrari was de vleugel voorzien van enkele andere kleine veranderingen om de luchtweerstand te verminderen. Zo werd het profiel van de lepelvormige hoofdplaat ietwat aangepast, net als de koorde van de bovenste flap.

De vorm van het uiteinde is eveneens aangepast om een meer afgezaagde afwerking te creëren, wat vergelijkbaar is met de oplossing die Alfa Romeo vorig seizoen introduceerde (inzet). Opvallend genoeg heeft Ferrari ook de druppelvormige klepscharnieren, die Alfa Romeo vorig seizoen introduceerde, overgenomen. Bij de vleugel met meer downforce gebruikt de Scuderia nog altijd tonvormige scharnieren.

Pijlsnelle Red Bull weet luchtweerstand verder te verlagen

Red Bull Racing heeft intussen een duidelijk voordeel ten opzichte van de concurrentie, vooral wat betreft de topsnelheid. In Saudi-Arabië is het team nog een stap verder gegaan om zoveel mogelijk luchtweerstand weg te nemen. Zo werd niet alleen de achtervleugel aangepast, maar ook de balkvleugel. De wijzigingen aan de achtervleugel lijken klein, maar omvatten een breder buitenste deel van het hoofdvlak dat in hoogte werd teruggebracht, waardoor de overgang naar het diepere, lepelvormige middendeel werd verzacht.

Samen met geometrische veranderingen aan het uiteinde en de bovenste flap van de achtervleugel zorgde voor een gepaste vermindering van de downforce en luchtweerstand, die past bij de specifieke eisen van het Jeddah Corniche Circuit. Het voordeel van Red Bull op de rechte stukken werd verder vergroot door een methode te gebruiken die vorig jaar bij enkele races werd gehanteerd. Het team koos namelijk voor een balkvleugel die uit slechts één element bestond.

Mercedes experimenteert in zoektocht naar beste balans

De verschillende specificaties van de achtervleugel van de Mercedes W14. Foto: Uncredited

Mercedes weet intussen dat het dit seizoen hard aan de slag moet. Men overweegt vanwege het grote gat naar Red Bull zelfs om het hele concept van de auto om te gooien. Op de korte termijn moet het team echter leren en zich aanpassen aan de tools die het tot zijn beschikking heeft. Dat is precies wat in Saudi-Arabië geprobeerd werd: door meerdere mechanische en aerodynamische afstellingen te testen, werd geprobeerd de huidige sweet spot van de W14 te vinden.

Net als bij de rest van de grid was de achtervleugel een focuspunt voor het leveren van een vermindering van de downforce en luchtweerstand. Zodoende was er een nieuwe bovenste flap beschikbaar voor Mercedes, waarmee de hoogte van het centrale deel werd verkleind (blauwe pijl). Ook de toevoeging van een Gurney flap op de bovenrand was een geschikte optie.

Ook ging Mercedes weer aan de slag met de modulariteit van het ontwerp van de achtervleugel. Op de achterste bovenhoek van de endplate kunnen verschillende panelen met uitsneden gemonteerd worden, waardoor er snel veranderingen doorgevoerd kunnen worden om de balans van de auto te verbeteren. Net als vorig jaar heeft het team ook de optie om geen uitsnede toe te voegen, iets wat men vooral deed als er noodzaak was om de luchtweerstand te verminderen.

Ook in Jeddah maakte Mercedes hier gebruik van, hoewel ze dit in samenwerking met een andere tool konden gebruiken in de zoektocht naar de juiste balans. Nadat tijdens de vrije trainingen een nieuw ontwerp voor de bovenste flap werd getest, werd besloten om deze links te laten liggen voor de kwalificatie en de race. De renstal koos juist voor een alternatief ontwerp voor het uiteinde met een teruggetrokken achterrand (inzet, rode pijl).

Subtiele veranderingen voor Aston Martin

Vergelijking van de achtervleugels van de Aston Martin AMR23. Foto: Giorgio Piola

Aston Martin probeerde in Jeddah de topsnelheid een boost te geven door veranderingen door te voeren aan de voor- en achtervleugel, evenals de balkvleugel. Om niet te veel te vragen van de ontwikkelingsbronnen en de kosten te beperken, waren de drie aanpassingen slechts subtiel. De basis van de vleugels bleef zoals ze al waren, terwijl alleen de bovenste flap van zowel de voor als achtervleugel werd ingewisseld voor een variant die iets werd ingekort. De elementen van de balkvleugel werden intussen minder krachtig gemaakt ten opzichte van de GP van Bahrein. De elementen werden iets ingekort en ook werd de invalshoek verkleind.