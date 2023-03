Red Bull Racing behaalde in Saudi-Arabië de tweede dubbelzege van het Formule 1-seizoen 2023. Sergio Perez pakte op het stratencircuit in Jeddah zijn vijfde overwinning in de koningsklasse, voor teamgenoot Max Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen moest zich op zondag vanaf de vijftiende startpositie naar voren knokken, nadat zijn kwalificatie volledig mislukte. In Q2 gaf de aandrijfas van de RB19 de geest, waardoor Verstappen in dat segment van de kwalificatie werd uitgeschakeld en hij in de race voor een flinke opgave stond om naar voren te komen.

Na afloop van de kwalificatie werd her en der gemeld dat Verstappen verstek had laten gaan bij de debriefing van Red Bull. Dit werd toen meteen gekoppeld aan de teleurstelling die er bij de Nederlander was na de technische problemen, hoewel het team zijn afwezigheid niet bevestigde. Inmiddels heeft adviseur Helmut Marko wel bevestigd dat Verstappen absent was bij de nabespreking, al heeft dat niets te maken met de teleurstelling. "Max was net hersteld van een zware griep. Heb je gezien hoe hij eruit zag toen hij uit de auto stapte? Hij voelde zich niet goed en wilde zo snel mogelijk zijn bed opzoeken", gaf Marko tekst en uitleg bij OE24.

De verklaring van Marko is absoluut geen vreemde, aangezien Verstappen zich wegens ziekte later meldde in Jeddah. De regerend wereldkampioen kreeg toestemming om de donderdagse verplichtingen te laten schieten, waarna hij zich in de lokale avond in Saudi-Arabië meldde. Op zijn prestaties op de baan leek zijn verre van optimale aanloop naar het raceweekend weinig invloed te hebben. Verstappen was in de drie vrije trainingen met afstand de snelste en alleen een technisch probleem voorkwam dat hij een goede startpositie bemachtigde. In de race reed hij knap naar voren, om uiteindelijk dus als tweede over de finish te komen.

Waarom Red Bull vroeg een grote voorsprong wil pakken

Verstappen reed in de laatste ronde van de race in Jeddah ook nog de snelste ronde van de race, waardoor hij het extra puntje afsnoepte van teamgenoot Perez. Zodoende behield de 25-jarige Nederlander ook de leiding in het kampioenschap, waarin hij nu één puntje voorsprong heeft op de Mexicaan. Bij de constructeurs heeft Red Bull na twee races al ruim twee keer zoveel punten gescoord als achtervolgers Aston Martin en Mercedes: 87 om 38 punten. Marko benadrukt het belang van deze vroege voorsprong: "We hebben twee topcoureurs en we moeten ervoor zorgen dat we een voorsprong pakken voordat de straf rond de windtunneltijd een impact gaat hebben."

Video: Robert Doornbos gaat in op de interne strijd bij Red Bull Racing