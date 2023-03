Vorige maand kondigde de Formule 1 al aan dat het bezig was met het opzetten van een expositie in Madrid. De sport maakte toen al bekend dat de tentoonstelling, die de naam F1 Exhibition draagt, voorzien zou worden van enkele bijzondere items. De meest in het oog springende daarvan is het afgebrande Haas F1-chassis, waarmee Romain Grosjean aan de dood ontsnapte tijdens de Bahreinse Grand Prix van 2020. Inmiddels zijn F1 en IFEMA Madrid, de locatie van de tentoonstelling, er klaar voor om gasten te ontvangen. Onder toeziend oog van F1 CEO Stefano Domenicali en samensteller Timothy Harvey werd de F1 Exhibition donderdag officieel geopend. Vanaf vrijdag kunnen liefhebbers de expositie bezoeken op vertoon van een kaartje dat 20 euro kost.

"Ik ben verheugd dat ik deze spectaculaire tentoonstelling hier in Madrid mag openen", zegt Domenicali bij de opening van F1 Exhibition, dat de komende maanden te bezoeken is. "Ik kijk er vooral naar uit dat onze gepassioneerde Spaanse fans de kans krijgen om deze adembenemende show als eerste te bezoeken. Iedereen die geholpen heeft om het hart en de ziel van de sport in deze tentoonstelling te verwerken, ben ik enorm dankbaar. De historie van de Formule 1 wordt hier op zo'n boeiende en innovatieve manier gevierd, dat ik zeker weet dat fans over de hele wereld het geweldig zullen vinden."

Wat te verwachten van F1 Exhibition?

In samenwerking met Round Room Live heeft F1 jaren gewerkt aan het opzetten van F1 Exhibition. Het gaat daarbij niet om een standaard tentoonstelling, maar eentje waarbij technologie en interactiviteit een belangrijke rol spelen. De expositie is opgedeeld in zes kamers, die allemaal een eigen thema hebben en waar je via een headset met Engelse audio doorheen geloodst wordt. Onze Spaanse collega's van Motorsport.com kregen alvast een preview van de tentoonstelling. Bezoekers beginnen in de kamer 'Once Upon A Time in Formula 1', waarin niet eerder vertoonde foto's en videobeelden te zien zijn uit de historie van F1. Ook zijn er in deze ruimte speciale plekjes voor iconische namen als Enzo Ferrari, Bernie Ecclestone en Ayrton Senna.

Daarna gaat het publiek verder naar 'Design Lab' voor een inkijkje in de F1-fabrieken. Zij krijgen hier informatie over het proces van ontwerpen, testen en fabriceren. De windtunnelmodellen die de teams voor de ontwikkeling van nieuwe onderdelen gebruiken zijn hier bijvoorbeeld te zien, net als power units, vleugels en wielophangingen. De tentoonstelling krijgt een vervolg bij 'Drivers and Duels', wat is vormgegeven met invloeden van race circuits. Zoals de naam doet vermoeden, wordt hier stilgestaan bij de iconische coureurs en races die F1 heeft voortgebracht. In 'Revolution By Design' wordt vervolgens ingegaan op technologische innovaties in de sport. Tot slot volgt 'The Pit Wall, een meeslepende filmische ervaring waarin de belangrijkste momenten uit de F1-historie herleefd worden. Ook is er de 'Survival Room', waar dus het zwaar gehavende chassis van Grosjean tentoon wordt gesteld.

F1 Exhibition combineert audiovisuele componenten, unieke film- en fotobeelden met enkele historische stukken uit de Formule 1. Zo is er naast het afgebrande Haas F1-chassis meer te zien uit de koningsklasse. Zo wordt er voor het eerst een Formule 1-krachtbron van Ferrari tentoongesteld in Madrid. Daarnaast zijn er veel helmen van F1-coureurs als Fernando Alonso, Max Verstappen en andere grootheden te zien. Ook de AlphaTauri AT01, waarmee Pierre Gasly in 2020 zijn eerste GP-zege boekte bij de Grand Prix van Italië, en diverse andere historische F1-bolides zijn vanaf vrijdag 24 maart te zien bij F1 Exhibition in Madrid. De expositie loopt tot en met zondag 16 juli.

Een ruime collectie F1-helmen bij F1 Exhibition 1 / 6 Foto door: Juanjo Sáez Windtunnel-schaalmodel bij F1 Exhibition 2 / 6 Foto door: Juanjo Sáez Een F1-krachtbron van Mercedes bij F1 Exhibition 3 / 6 Foto door: Juanjo Sáez De survival cell van een Sauber F1-bolide bij F1 Exhibition 4 / 6 Foto door: Juanjo Sáez Bij F1 Exposition worden de zitposities uit F1-historie vergeleken 5 / 6 Foto door: Juanjo Sáez Het zwaar aangetaste Haas F1-chassis van Romain Grosjean 6 / 6 Foto door: Juanjo Sáez