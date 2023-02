Afgebrande F1-auto Romain Grosjean eind maart te zien in Madrid

Het staat de meeste Formule 1-kijkers ongetwijfeld nog in het geheugen gegrift: de heftige crash van Romain Grosjean tijdens de Grand Prix van Bahrein in 2020. De Fransman toucheerde kort na de start voormalig Toro Rosso-coureur Daniil Kvyat en schoot met een kleine 200 kilometer per uur snoeihard de vangrail in. De Haas VF-20 brak in tweeën en vloog in brand. In totaal zat Grosjean 28 seconden vast in de vlammenzee. Uiteindelijk wist hij uit de bolide te klimmen en hield er alleen flinke brandwonden aan over. De impact van de klap was 67G. "Het was natuurlijk een zwaar ongeluk, maar ik realiseerde me niet hoe groot de impact en de schade waren", laat Grosjean noteren in een terugblikkend interview voor de tentoonstelling. "De volgende dag vroeg ik iemand om me het ongeluk te laten zien, pas toen zag ik hoe erg het was. Mijn vrouw was samen met mijn kinderen en vader naar de race aan het kijken. Zij waren slechts toeschouwers die moesten wachten op nieuws."

Grosjean beleefde nare seconden in het vuur. "Ik sloeg de headrest kapot met mijn helm", gaat hij verder. "Ik wist mijn helm erdoor te krijgen en kon vervolgens staan. Mijn linkervoet zat echter vast en ik trok zo hard als ik kon. Mijn schoen bleef achter, maar toen mijn voet loskwam kon ik de auto verlaten. Er zat 120 kilo aan brandstof in, samen met de batterij. Alles vloog in de fik. Doktor Ian Roberts, Alan van der Merwe van het medische team en een brandweerman probeerden een opening te maken in het vuur om mij te helpen. Op die manier zag ik in ieder geval waar ik heen moest, waar de uitgang was. De survival cell hielp mij bij deze grote impact. Het chassis is nog steeds intact, de halo is er nog en los van de brandschade is alles nog hetzelfde. Dat redde mijn leven."

Achteraf bleken de halo, de monocoque en de brandweerlieden dus zijn redders. Een week later stond de inmiddels IndyCar-coureur met twee handen in het verband in de pitstraat van het Bahrain International Circuit. Samen met zijn vrouw bedankte hij de twee brandweermannen Joby Mathew en Thaer Ali Taher. “Jullie reactie, jullie houding. Ik heb de beelden gezien, jullie bewustzijn van waar ik in de auto zat... Bedankt voor het redden van mijn leven."

De afgebrande VF-20, of wat daar nog van over is, is vanaf 24 maart te zien bij een F1-tentoonstelling in de Spaanse hoofdstad Madrid. Naast de auto komt een groot scherm te staan waar beelden van de nare crash op te zien zijn. Daarnaast stappen bezoekers in het verleden, heden en de toekomst van de koningsklasse.