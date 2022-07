F1 Tech: De kleine upgrades van Ferrari voor Silverstone

Bij Ferrari is men zeer tevreden over de snelheid van de F1-75. De scharlakenrode bolide kan op nagenoeg alle soorten circuits goed uit de voeten. Daarom zien we op technisch vlak vooral kleine ontwikkelingen. Er is immers geen noodzaak voor ingrijpende, grote wijzigingen aan het pakket. In plaats daarvan focust men zich in Maranello op het verder optimaliseren van de bolide van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Zo ook op Silverstone, waar we weer een aantal subtiele wijzigingen ontdekten.

We beginnen bij de spiegels. Ferrari voerde in Azerbeidzjan al een kleine maar nuttige verandering door aan de binnenste bevestigingssteun (kleine inzet). Dit element werd strakker vormgegeven, vergelijkbaar met het concept waarmee diverse andere teams al vanaf het begin van het jaar reden. Het ontwerp wat op Silverstone geïntroduceerd werd, gaat weer een stap verder. De buitenste steun is verder naar binnen geplaatst. Hierdoor konden onder de behuizing van de spiegel twee extra vinnetjes geplaatst worden, waardoor de lucht beter de gewenste kant op wordt gestuurd.

Vergelijking van de oude en nieuwe sidepod van de Ferrari F1-75. Foto: Giorgio Piola

Ook de sidepods zijn onder handen genomen. Ferrari probeert de vormgeving te optimaliseren om de efficiëntie te vergroten. Zoals te zien op onderstaande vergelijking, heeft het nieuwe bodywork een krappere undercut dan voorheen. De omgeving rond de opening van de sidepod is strakker vormgegeven en loopt verder naar achteren sterk af. Hierdoor verandert de luchtstroom naar achteren.

In Canada kreeg Leclerc al de beschikking over een nieuwe versie van de achtervleugel, in de hoop dat hij verder naar voren kon komen na zijn gridstraf door een motorwissel. Om het in perspectief te zetten: de Monegask was in de speed trap 11,4 kilometer per uur sneller dan teamgenoot Sainz, en 6,6 km/h op start-finish.

Op Silverstone hadden beide rijders de beschikking over de nieuwe vleugel, die op onderstaande illustratie te zien is in vergelijking met de versie uit Canada. Het is een variant die minder downforce genereert, niet alleen door de grootte van de horizontale elementen maar ook door de beam wing rond de uitlaat. De centrale sectie van de bovenste flappen is smaller gemaakt, waardoor ook de overgang naar de endplates versmald is. De bovenste flap is bij de nieuwe specificatie echter wel dieper om voldoende ruimte te creëren voor het Drag Reduction System.

De achtervleugels van de Ferrari F1-75 in Canada en Groot-Brittannië vergeleken. Illustratie: Giorgio Piola