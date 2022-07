Max Verstappen veroverde in de beginfase van de Britse Grand Prix de leiding toen Ferrari-concurrent Carlos Sainz kortstondig van de baan schoot. Niet veel later meldde de Nederlander zich via de boordradio dat zijn auto niet goed meer te besturen was. Waar men eerst dacht aan een lekke band, bleek het probleem ook na een pitstop niet verholpen te zijn. Ondanks de gebrekkige wegligging vervolgde de WK-leider zijn weg. Even werd overwogen om de auto te sparen en op te geven, maar uiteindelijk werd besloten om door te rijden. Dat was een goede keuze, want met de zevende plaats beperkte Verstappen de schade.

Na de race bleek een flink stuk van de endplate van de achtervleugel van Yuki Tsunoda klem te zitten onder de RB18. Dat verstoorde de luchtstroming, wat gevolgen had voor de wegligging. “Alle downforce komt voort uit de kanalen onder de auto en de luchtstroom. Het onderdeel zat op zo’n manier vast dat we twintig procent aan downforce verloren. En dat is anderhalve tot twee seconden per ronde”, rekent Marko voor in gesprek met Servus TV. “We vielen daardoor steeds verder terug. We wisselden daarom maar naar harde banden. En met die harde banden werd de wegligging nog veel slechter. Plotseling had hij geen downforce meer aan de voorkant. We vroegen ons af of we op moesten geven. We zijn beperkt qua motoren, dus we zouden wat kunnen sparen. We besloten echter: zolang we in de punten rijden, gaan we door.”

Dat was nog niet het einde van de uitdagende middag van Verstappen, zegt Marko: “Vervolgens liep de temperatuur van bepaalde onderdelen op. Ik kan niet in detail treden want dan geef je de concurrentie ook informatie. In elk geval: we kregen nog een ander probleem. Gelukkig hadden we nog een setje van de zachte band over. De auto was daarmee veel beter te besturen. Uiteindelijk was het de juiste beslissing om door te rijden zolang we geen technisch defect riskeerden.”

Max Verstappen blikt terug: "Met mijn auto was eigenlijk niet meer te rijden"