F1 Tech: Hoe Ferrari weer op het juiste pad kwam

De Scuderia wist als enige de hegemonie van Red Bull Racing te doorbreken door de Grand Prix van Singapore te winnen. Toch eindigde Ferrari in het constructeurskampioenschap als derde, kort achter Mercedes. Dat kwam mede door een matige openingsfase van het seizoen. Mede dankzij diverse updates werd de snelheid hervonden.

Laten we de belangrijkste veranderingen van de SF-23 van Charles Leclerc en Carlos Sainz gedurende 2023 eens onder de loep nemen.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF23 voorvleugel vergelijking

De neus van de SF-23 werd herzien en ingekort. De punt van de neus was niet langer gekoppeld aan het onderste horizontale hoofdelement.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23 S-duct detail

De SF-23 werd uitgerust met een unieke feature die we alleen bij Ferrari zagen. De lucht die langs het chassis naar binnen kwam, werd via een speciaal kanaal naar het bovenoppervlak van de sidepod vervoerd om daar weer naar buiten te komen.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23 detail

De SF-23 zonder neus geeft ons een mooi beeld van de interne elementen van de ophanging en de veren die verbonden zijn met de onderkant van het chassis.

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23

De achtervleugel van de SF-23 met opengeklapte DRS-achtervleugel.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23 detail

Het chassis beschikte over een opmerkelijke welving, puur bedoeld om de onderste wishbone nog lager te kunnen bevestigen.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23, nieuwe achtervleugel

Ferrari introduceerde in Saudi-Arabië een nieuwe achtervleugel, voorzien van een enkele centrale steunpilaar. Voorheen werd de vleugel in het midden ondersteund door twee elementen.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23, oudere achtervleugel

Ter vergelijking de oudere specificatie van de achtervleugel.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23 front wing end plate detail

Ferrari haalde voor de GP van Saudi-Arabië een hoekje uit de endplate om zo de luchtstroom beter naar buiten te sturen: het veelbesproken outwash-effect.

Ferrari SF-23 detail

Detailopname van de slot gap separator brackets op de voorvleugel van de SF-23. Deze zijn aerodynamischer gevormd dan de gebruikelijke elementen die de flappen bij elkaar houden, waardoor net iets meer lucht naar buiten gestuurd wordt. Alle beetjes helpen!

Ferrari SF-23 detail

De slot gap separator brackets vanuit een andere hoek gezien. Hier zien we mooi hoe sterk de onderdelen naar buiten gericht zijn, elk in een eigen hoek.

Ferrari SF-23 detail

De neus van de SF-23 zonder het afdekkapje, waardoor het binnenste van de crashstructuur mooi zichtbaar is.

Ferrari SF-23 detail

Ferrari rustte de auto in Baku uit met diverse sensoren om meer data te verzamelen.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23 achterzijde met flow-vis verf

Het team gebruikte regelmatig flow-vis verf om visuele bevestiging te krijgen van de prestaties van de achtervleugel, beam wing, diffuser en aanverwante componenten. Op deze manier kunnen de engineers op het circuit snel zien of een nieuw element naar behoren werkt.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23 vergelijking van de voorrem

Een vergelijking van de remconfiguratie van de F1-75 (links) en de SF-23 (rechts). Hier is goed te zien dat er veel aandacht aan besteed is. De remklauw bevindt zich een stuk lager. Ook is er een nieuw boorpatroon in de remschijf toegepast, bedoeld om de temperatuur beter te kunnen managen.

Ferrari SF-23 detail

Ferrari’s high downforce achtervleugel voor de Grand Prix van Monaco beschikte over een enkele centrale steunpilaar.

Ferrari SF-23 detail

Een close-up van de opening van de eerder besproken 'chassis duct', waarbij lucht naar de bovenzijde van de sidepod wordt vervoerd.

Ferrari SF-23 detail

En hier zien we de uitgang van dezelfde chassis duct, met daaromheen de koelopeningen in de chassis-badkuip.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23 vloer detail

De rand van de vloer van de SF-23 beschikte over twee uitsneden, terwijl het achterste deel naar boven en naar binnen gevormd was.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23 vloer

De voorste rand van de vloer van de Ferrari SF-23 en de vloervinnen.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23 vergelijking - GP van Spanje

In Spanje introduceerde Ferrari een nieuw sidepod-pakket. Het team nam afscheid van het 'badkuip'-concept en kwam met een variant die meer weg had van de vormgeving van de concurrentie met een downwash-oplossing.

Ferrari SF-23 detail

Ook de rand van de vloer werd herzien. Het deel tussen de twee uitsneden werd langer en krulde op naar boven. Verderop werd een metalen steun aangebracht om het achterste deel van de vloer te verbinden aan de diffuser.

Ferrari SF-23 detail

Een close-up van het chassis van de SF-23 zonder afdekkap geeft ons een mooi beeld van de binnenste elementen van de ophanging.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23 detail

Detailopname van de spiegel van de SF-23 en de aanverwante componenten.

Ferrari SF-23 detail

Detailopname van de bevestiging van de halo en de airbox van de SF-23, voorzien van zorgvuldig gevormde vinnen en vleugeltjes om de lucht de juiste kant op te sturen.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23 nieuwe endplate, GP van Oostenrijk

Voor de Grand Prix van Oostenrijk introduceerde Ferrari een nieuw ontwerp van de voorvleugel. De uitsnede in de achterste hoek van de endplate werd voorzien van een klein vinnetje. Ook de vorm van de voorste rand van de endplate (zie stippellijn) werd aangepast.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23 detail

Een mooi beeld van de voorste rand van de vloer, op het moment dat de vloer losgekoppeld was van het chassis tijdens werkzaamheden in de pitbox.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23 detail

Ferrari koos op Silverstone voor een dubbele beam wing, met een smal en vlak bovenelement hoog boven het onderste deel.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23 detail

Een blik op de power unit voordat het op de juiste plek achter het chassis werd gemonteerd.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23 detail

Monteurs installeren een grotere camera die gericht was op de voorvleugel, zodat er betere beelden verzameld kunnen worden van het doorbuigen van de vleugel.

Foto: Matt Kew Ferrari SF-23 detail

Ferrari experimenteerde tijdens de Grand Prix van Hongarije met een enkele lage beam wing.

Ferrari SF-23 detail

Een close-up van het achterste gedeelte van de vloer, met de metalen stang als versteviging tussen het bodywork en de rand van de vloer.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23 achtervleugel detail, GP van België

Op Spa-Francorchamps introduceerde Ferrari een nieuwe achtervleugel. Het team stapte ook over op de 'open-ended tip'-sectie waarmee diverse andere teams al enige tijd reden. Ook werd een V-vormige uitsnede gebruikt in de bovenste horizontale flap.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23 achtervleugel

De achtervleugel voor de thuisrace op Monza was nagenoeg identiek aan de versie uit 2022. Het team wilde het geld liever aan andere updates besteden en koos ervoor om de oudere vleugel van de plank te halen en geen Monza-specifieke versie te ontwikkelen.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23 detail

Deze achtervleugel werd op Monza gecombineerd met een enkele beam wing.

Foto: Filip Cleeren Ferrari SF-23 detail

De bovenste flap van de voorvleugel werd aanzienlijk versmald om zo min mogelijk downforce te genereren - en dus zo veel mogelijk topsnelheid - op de autodromo in Monza.

Ferrari SF-23 detail

Een uniek beeld van de achterste crashstructuur, ophanging en remconfiguratie. Dit zie je zelden op dergelijke wijze in vol ornaat.

Ferrari SF-23 detail

De remschijf en behuizing van de remklauw aan de achterkant werden voorzien van zilveren verf voor optimale hitteoverdracht.

Ferrari SF-23 detail

Een ongebruikelijk beeld van de voorvleugel zonder de twee beweegbare flappen gemonteerd.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23 detail

In Mexico maakte Ferrari gebruik van grote koelopeningen om optimaal te kunnen presteren in de ijle lucht.

Ferrari SF-23 detail

De achterste crashstructuur, ophanging en remconfiguratie, maar nu van de bovenkant gezien.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23 achtervleugel vergelijking, Las Vegas GP

De SF-23 werd tijdens de trainingen in Las Vegas uitgerust met twee versies van de achtervleugel, om zo de optimale balans te vinden tussen downforce (Spa-spec) en topsnelheid (Monza-spec).