Achter de schermen ligt de focus momenteel niet alleen op het aanstaande Formule 1-seizoen. Vooral in politiek opzicht is 2026 alvast een belangrijk thema. Dat jaar gaat het reglement zowel motorisch als ook aan de chassiskant ingrijpend op de schop. Op motorisch vlak verdwijnt de MGU-H, maar gaat het aandeel elektrisch vermogen juist fors omhoog. De verhouding tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor wordt ongeveer fifty-fifty, waar nog eens bij komt dat de Formule 1 voor de verbrandingsmotor overstapt op volledig duurzame brandstoffen.

Om de nieuwe motorformule te laten werken moet de hoeveelheid drag - oftewel luchtweerstand - ingrijpend omlaag. Het is één van de redenen waarom de Formule 1 graag weer iets kleinere en lichtere auto's wil, zoals in dit eerdere artikel uitgebreid is besproken. Het reduceren van de hoeveelheid drag is ook de hoofdreden waarom de Formule 1 actieve aerodynamica overweegt, in ieder geval meer actieve aerodynamica dan alleen het huidige DRS-mechanisme.

Max Verstappen was na de eerste test van het 2026-reglement in de simulator niet enthousiast, al zal de realiteit volgens de FIA en F1 beter worden. Desalniettemin heeft Red Bull-teambaas Christian Horner gewaarschuwd voor 'Frankenstein-auto's'. Volgens hem zijn die makkelijk te verhelpen door de ratio tussen de verbrandingsmotor en het aandeel elektrisch vermogen iets aan te passen, oftewel door de verbrandingsmotor prominenter te maken dan aanvankelijk bedacht. Daardoor zou de reductie van drag minder groot moeten zijn en zou er minder actieve aerodynamica nodig zijn. Alpine was op navraag van deze site echter overduidelijk in de reactie. "Onacceptabel", noemde teambaas Bruno Famin het openbreken van het motorreglement voor 2026. De regels zijn volgens hem anderhalf jaar geleden al afgehamerd, waarna fabrikanten hebben geïnvesteerd in een bepaalde richting en ook al strategische keuzes hebben gemaakt. De ratio veranderen zou daar invloed op hebben en dus bleek Alpine er niet voor te porren.

Red Bull erkent: Aanpassen motorreglement te laat, samen kijken naar chassiskant

Tijdens een exclusief interview met Motorsport.com blijkt ook Red Bull Racing het inmiddels aan de late kant te vinden voor het aanpassen van de motorratio. "Daar begint het nu te laat voor te worden", erkent technisch directeur Pierre Waché. "Het probleem is dat de designtijd en de ontwikkelingstijd voor een motor langer zijn dan voor een chassis. Dingen aan het concept van de interne verbrandingsmotor, de batterij en de elektrische componenten veranderen, is daardoor erg moeilijk voor hen", duidt Waché op de motorische afdelingen van alle fabrikanten. Het technische kopstuk van Red Bull erkent dat alle problemen met het 2026-reglement daardoor met het chassis moeten worden verholpen in plaats van op motorisch vlak. "We moeten nu aan de chassiskant werken. We hebben geen keuze meer en moeten het samen aan de chassiskant zien op te lossen."

Waché onderstreept dat die taak best lastig belooft te worden dankzij alle veranderingen op motorisch vlak. "Het belangrijkste aspect is de overdracht van het vermogen van de nieuwe power unit. De motor verandert in 2026 flink met de dingen die inmiddels al zijn besloten. Het aandeel elektrisch vermogen wordt veel groter en het aandeel van de elektrische verbrandingsmotor kleiner. De uitdaging op sommige circuits is daardoor de overdracht van de hoeveelheid energie die je nog hebt", weet Waché. "De overdracht van de energie die een bepaalde motor kan leveren, heeft natuurlijk heel veel invloed op de eigenschappen van een auto. Dus totdat de FIA en de teams alle effecten daarvan en alle karakteristieken van de auto's bespreken, blijft het lastig."