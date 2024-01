Na een uitstekende invalbeurt bij Williams tijdens de Italiaanse Grand Prix van 2022 werd Nyck de Vries aangetrokken door AlphaTauri voor het Formule 1-seizoen 2023. Daar waar voor de Formule E-kampioen van 2020-2021 een droom in vervulling ging, kon hij daar niet lang van genieten. Na een reeks tegenvallende resultaten besloot Red Bull om de coureur uit Uitwellingerga na slechts tien puntloze races alweer aan de kant te zetten en te vervangen door Daniel Ricciardo.

Eerder gaf De Vries via social media al aan dat het verlies van het plekje bij AlphaTauri hem pijn deed. Dat bevestigde hij nogmaals in gesprek met De Telegraaf, al gaf hij ook aan dat hij zich enorm gesteund voelde. "Ik denk dat ik het al snel goed heb kunnen relativeren. Ik ben enorm gesteund, bij elkaar opgeteld heb ik denk ik wel 4000 berichten ontvangen. Dat heeft me goed gedaan. Ik kan wel in een hoekje gaan zitten huilen, maar daar wordt niemand beter van", zei De Vries. "Uiteraard deed het pijn, dat lijkt me niet zo gek. Maar iedereen beleeft goede en moeilijkere tijden. En ja, ook pijn hoort bij het leven."

In zijn periode bij AlphaTauri kreeg De Vries de nodige kritiek te verduren van de buitenwacht, iets waar hij zich naar eigen zeggen niet mee bezig hield. "Ik kreeg heel veel niet mee en probeerde me er zo veel mogelijk van te distantiëren, maar ik kan tegelijkertijd ook niet zeggen dat de beslissing als een totale verrassing kwam. Ik ben niet naïef", stelt de 28-jarige coureur, die in 2024 uitkomt in de Formule E en het World Endurance Championship. Van woede richting Red Bulls adviseur Helmtu Marko of zijn vervangers bij AlphaTauri is ook geen sprake. "Ik koester ook helemaal geen wrok richting Helmut Marko of richting Daniel Ricciardo of zijn tijdelijke vervanger Liam Lawson. Dat is part of the business. Ik ben heel dankbaar voor de kans die ik heb gekregen."

Enkele maanden voor zijn vroegtijdige vertrek werd De Vries nog met veel bombarie en hoge verwachtingen binnengehaald bij het zusterteam van Red Bull Racing. Aan die verwachtingen voldeed hij uiteindelijk niet, maar zelf speelde hij niet met de gedachte om die verwachtingen bij te laten stellen. "Zo kijk ik er niet naar. Ik ben een perfectionist, dus er zijn altijd situaties en momenten waarbij ik achteraf denk: dat had ik beter kunnen doen. Uiteindelijk denk ik dat ik daar niet helemaal op mijn plek was, op dat moment. Het werkte gewoon niet", aldus De Vries, die natuurlijk teleurgesteld was dat zijn F1-avontuur zo snel alweer ten einde kwam. "Maar het hoort bij het leven en ook een beetje bij de sport. Dat klinkt misschien heel rationeel, maar zo sta ik er echt in. Ik omarm de dingen die nu weer op mijn pad zijn gekomen."