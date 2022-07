Mercedes heeft de problemen met porpoising sinds enkele Grands Prix verholpen. Daardoor kan de aandacht nu uitgaan naar het verbeteren van de snelheid van de W13 van Lewis Hamilton en George Russell. In de Britse GP introduceerde het team al een flink aantal updates waarmee een goede stap voorwaarts gezet werd. Dat bleek nog altijd niet voldoende om echt mee te doen om de hoofdprijzen. Het team zit echter niet stil en weigert het huidige seizoen af te schrijven. Voor de aankomende race op Circuit Paul Ricard heeft de renstal opnieuw flink wat nieuwe onderdelen meegenomen.

Teambaas Toto Wolff erkent dat de serie van vier opeenvolgende podiumplaatsen aantoont dat het team de juiste weg is ingeslagen, maar benadrukt dat er nog meer in de pijplijn zit: “We scoorden drie podiums in de eerste zeven races, en nu vier in de laatste vier”, rekent de Oostenrijker voor. “Ik ben blij met het momentum dat we aan het opbouwen zijn. Het toont aan hoe enorm veel moeite het team erin steekt. We begrijpen elke ronde beter hoe de W13 in elkaar steekt. Het is veelbelovend dat we dat terugzien in onze ontwikkelingen en resultaten. Hoewel we in Oostenrijk sneller waren, waren we niet snel genoeg om vooraan mee te doen. We moeten blijven zoeken naar die laatste paar tienden.”

Het volledige pakket zal pas op vrijdagochtend onthuld worden, maar onze tech-experts spotten in de pitstraat in elk geval een gloednieuwe neus.

Mercedes W13 voorvleugel Foto: Giorgio Piola

Het profiel van de nieuwe neus is vlakker (zie foto, nieuwe versie bovenaan) en verfijnder, waardoor het beter overloopt in de overige delen van de neusstructuur en voorvleugel. Ook de voorste rand is smaller gemaakt. Mercedes wil de topsnelheid van de W13 verbeteren. Het lijkt erop dat men met de nieuwe neus de hoeveelheid drag wil verminderen. Ook de koelgaten in de punt van de neus zijn aangepast. Dit kan echter ook te maken hebben met de hoge temperaturen die dit weekend voorspeld worden.

Menigeen ziet de Grand Prix van Frankrijk als een van de beste kansen van Mercedes om dit jaar nog een zege te boeken. De gladde asfaltlaag en de snelle bochten zouden goed moeten passen bij de karakteristieken van de W13.