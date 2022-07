Davidson: "Asfalt Paul Ricard kan Mercedes sterker maken"

In de eerste helft van het Formule 1-seizoen 2022 is Mercedes gaandeweg steeds iets sterker geworden. Mede door de problemen met porpoising en bouncing kwam de regerend constructeurskampioen matig uit de startblokken. Inmiddels is het gestuiter van de W13 heel behoorlijk onder controle en dat heeft positieve gevolgen voor de vorm van de renstal. Na drie podiumplaatsen in de eerste zeven races wist men in de afgelopen vier races telkens een bokaal te veroveren. Met name in Groot-Brittannië maakte Mercedes een sterke indruk qua race pace.

Voorafgaand aan dat raceweekend werd al verwacht dat Mercedes goed voor de dag zou kunnen komen in Silverstone, dat over een vlakke asfaltlaag beschikt die bovendien prima grip biedt. Dat zijn eigenschappen waar de W13 goed mee overweg kan en dus zijn er ook redelijk hoge verwachtingen voor de Grand Prix van Frankrijk, die dit weekend op het programma staat. Circuit Paul Ricard staat eveneens bekend om zeer vlak asfalt met weinig hobbels, waar bovendien de bandenslijtage een flinke rol speelt. Deze factoren samen zorgen er volgens Anthony Davidson voor dat Mercedes wel eens een goed weekend tegemoet kan gaan.

"Het is absoluut onwaarschijnlijk dat Mercedes een race wint, maar als je op de kalender van dit jaar een circuit zoekt waarop het zou kunnen, dan kom je uit bij Silverstone en Paul Ricard", vertelt de simulatorcoureur van Mercedes aan Sky Sports. "Laatstgenoemde is het circuit waar we nu naartoe gaan en een plek waar Mercedes op pure snelheid de strijd met Red Bull en Ferrari aan moet kunnen gaan. In Oostenrijk hadden ze een solide racedag nadat de kwalificatie niet hun kant op viel doordat beide coureurs crashten. De snelheid daar was nog niet op het niveau van Red Bull en Ferrari, maar het zag er best goed uit op een circuit dat traditioneel een van hun mindere circuits is geweest. Met de sterke race pace van Silverstone in het achterhoofd zou het vlakke asfalt van Paul Ricard bij de auto moeten passen. Ook biedt de baan veel grip, in combinatie met hoge bandenslijtage. Al deze elementen komen samen voor Mercedes en dat zou in principe moeten betekenen dat de auto lekker gaat."

Mercedes staat halverwege het seizoen op de derde plek in het kampioenschap voor constructeurs met 237 punten. De achterstand op Red Bull Racing bedraagt 122 punten. De beste Mercedes-coureur in het kampioenschap voor coureurs is George Russell op de vijfde plek. Met 128 punten heeft hij er 80 minder dan WK-leider Max Verstappen.