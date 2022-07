Viaplay nam begin dit seizoen voor drie jaar de Formule 1-rechten over en zendt tot in ieder geval eind 2024 de koningsklasse uit. De streamingdienst ontving en ontvangt veel kritiek over de kwaliteit van de uitzendingen tijdens Grand Prix-weekends. Het beeld zou geregeld vastlopen en niet altijd even scherp zijn. Daarnaast zou ook de afhandeling van de klachten niet in orde zijn. Half juni liet Viaplay de Consumentenbond weten klanten te compenseren die problemen ervaren. Viaplay-CEO Anders Jensen is op de hoogte van de kritiek en zegt tegen Motorsport.com dat het bedrijf snoeihard werkt om iedereen de beloofde kwaliteit te geven. "Er zijn nog steeds klanten die niet de kwaliteit ontvangen waar we om bekend willen staan en die we willen leveren. We ondernemen actie bij die klanten. Daar speelt ook een aantal technische factoren een rol, maar die pakken we allemaal aan. Sommige zaken hebben we daarbij zelf in de hand, maar andere weer niet. Maar vanuit het oogpunt van de klant maakt dat niets uit. De klant moet de best mogelijke kwaliteit kunnen verwachten."

Volgens Jensen heeft het grotendeels te maken met de technologie die Viaplay gebruikt. De Formule 1 bereikt momenteel via streaming de Nederlandse huiskamers en dat werkt anders dan de lineaire technologie van voorheen. "Het kost tijd om over te stappen naar een streamingdienst met technologieën die nog in ontwikkeling zijn. Het is nog niet mogelijk om bepaalde verwachtingen met de hoge resolutie vanuit de lineaire wereld waar te maken in de streaming. Wij zijn nog niet in staat om dat te doen. Dat gaat uiteindelijk wel lukken, maar dit kost tijd", vervolgt de CEO. "De keerzijde is dat streaming overal en altijd beschikbaar is, op elk apparaat en op elk netwerk. Dat is een groot voordeel. Dat zie je ook terug in de prijzen in vergelijking met normale tv-abonnementen."

Het bedrijf meldt alle klanten goed in de gaten te houden en merkt dat het merendeel van de Nederlandse abonnees tevreden is over de verleende service. "Ze zijn hier vanuit technisch oogpunt dan ook tevreden mee. Wij pakken de gevonden problemen in ieder geval hard aan. We hebben zelfs onze eigen werknemers naar abonnees gestuurd." Maar wat is nou precies het probleem? "Het heeft meestal te maken met het streamen naar een groter televisiescherm. Het streamen op kleinere apparaten, zoals tablets en telefoons, is dus niet het probleem. Het is dus het casten naar een groter toestel. Daar zijn we op dit moment mee bezig. Het is een vrij kleine groep klanten die je luid hoort, maar dat mag ook en hoort ook zo. Ook zij mogen van ons de best mogelijke service verwachten."

Viaplay blijft groeien

Hoewel exacte Nederlandse cijfers niet bekend zijn, merkt Jensen op dat het aantal abonnees in ons land ook in het tweede kwartaal zijn gegroeid. In Q1 van 2022 steeg het aantal klanten met 778.000 stuks, waarbij het merendeel uit Nederland kwam. In april, mei en juni steeg het aantal abonnees met nog eens 69 procent. Viaplay is in de afgelopen maanden naar meer landen uitgebreid en heeft daarnaast een belangrijk sportkanaal in Groot-Brittannië overgenomen, al moet de lancering in dat land nog plaatsvinden. Het merendeel van de internationale klanten komt nog steeds uit Nederland.