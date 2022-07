Chandhok looft Leclerc en waarschuwt Ferrari-teamgenoot Sainz

Met zes pole-positions in elf raceweekends is Charles Leclerc dit Formule 1-seizoen de meest dominante kracht in de kwalificatie. De interne kwalificatiestrijd bij Ferrari wordt door Leclerc met 9-2 geleid ten opzichte van teamgenoot Carlos Sainz. In Canada en Groot-Brittannië moest hij wel zijn meerdere erkennen in Max Verstappen en Sainz, al nam hij in Montreal vanwege een gridstraf alleen deel aan het eerste kwalificatiedeel. "Charles heeft ongelofelijk veel zelfvertrouwen in een snelle ronde in de kwalificatie. Hij is in de kwalificatie zonder twijfel de beste van het veld", zegt Sky Sports-analist Karun Chandhok. "Hij heeft vooral een goed gevoel bij het insturen van bochten in de eerste ronde van een band. Hij leunt veel op de voorband, maar heeft tegelijkertijd ook stabiliteit aan de achterkant. Dat geeft vertrouwen om aan te vallen."

Leclerc kan uitstekend uit de voeten met een instabielere achterkant, zo liet de Monegask ook al zien in zijn tijd als teamgenoot van Sebastian Vettel in met name 2019. Toen verloor de Duitser de aansluiting, iets wat Carlos Sainz nu ook lijkt te gebeuren. "Dat is wel iets waar Carlos kritisch naar moet kijken. Het is de vraag hoe hij dit onder controle kan krijgen", vervolgt de voormalig Formule 1-coureur. "In de races gaat het redelijk gelijk op, maar het wordt lastig wanneer de banden slijten." Wordt Sainz de tweede viool bij Ferrari wanneer hij Leclerc niet snel verslaat? "Ja, dat is wel het meest voor de hand liggende antwoord."

Toch denkt Chandhok dat de Spaanse coureur in staat is om de situatie te verbeteren. "Het is geen hogere wiskunde. Het enige wat hij nodig heeft is een paar goede weekends, dan komt het vanzelf. Daar ben ik zeker van. Als hij een probleemloos weekend heeft, zoals in Canada, dan ziet zijn tempo er in de race fantastisch uit. Daar was hij aan het vechten met Max", aldus de analist. "Met betere GP-weekends komt het vertrouwen en worden ook de prestaties in de kwalificatie beter. Daar hebben we genoeg voorbeelden van gezien. Het is gewoon een kwestie van consistent presteren."