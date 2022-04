F1-teams maken zich zorgen over agressieve kerbstones op Imola

De start van het Europese seizoen vindt plaats op het circuit van Imola, waar de kerbs veel agressiever zijn dan op de moderne circuits waar dit seizoen tot nu toe is geracet. In het verleden hebben coureurs veel tijdswinst geboekt door veel op de kerbs te rijden. Met name in de chicanes werd tijd gepakt. Met de komst van de nieuwe grondeffect-auto's is dit weekend wellicht een nieuwe en voorzichtigere aanpak nodig. Een groot deel van de performance wordt onder de auto gegenereerd, daardoor moeten F1-teams met de auto's veel dichter bij de grond zitten dan voorheen het geval was.

Het feit dat de ruimte tussen het asfalt en de vloer minimaal is, maakt de kans op een beschadigde vloer ook groter bij het agressief benaderen rijden op de kerbstones. "Bij de start vorig jaar moest Lewis Hamilton Max Verstappen ontwijken om een aanrijding te voorkomen. Hij moest over de kerbs heen. Met een 2022-auto zou de vloer flinke beschadigingen hebben opgelopen", aldus een engineer tegen Motorsport.com.

De F1-teams verhogen niet graag de rijhoogte, aangezien dit invloed heeft op het effect van de vloer. Dit betekent dat de rijders wellicht voorzichtiger moeten omspringen met de kerbs, een aantal daarvan gaat echter wel de limiet opzoeken om tijdswinst te boeken. "Het is iets waar we rekening mee moeten houden", vertelt Xevi Pujolar, verantwoordelijk voor de technische zaken van Alfa Romeo op het circuit. "Het kan een beperkende factor zijn. Daarbij beïnvloedt het ook de afstelling, je moet met bepaalde delen voorzichtig omspringen. Dat heeft weer impact op de rest van het weekend."

De manier waarop de kerbs kunnen worden aangevallen, is ook nog een onzekere factor voor Haas-coureur Kevin Magnussen. Toch heeft hij het vertrouwen dat het de VF-22 niet minder competitief maakt. "Deze auto's zijn lager en stijver. Dit maakt het rijden over de kerbs wel lastiger dan met de oudere auto's", legt de Deen uit. "Wat dat betreft liggen er flink wat uitdagingen op ons te wachten. Ik hoop wel dat we wat dat betreft nog competitief zijn. Maar onze auto is op alle vlakken sterk, dus ik denk dat het wel goed komt."