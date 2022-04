Na moeizame seizoenen in 2020 en 2021 is Ferrari dit jaar helemaal terug. Charles Leclerc domineert voorlopig met twee overwinningen en een tweede plaats. De Monegask heeft nu al een gat van 34 punten op zijn eerste achtervolger in het wereldkampioenschap, terwijl Ferrari bij de constructeurs een marge van 39 punten heeft opgebouwd. Die riante voorsprong heeft deels te maken met de betrouwbaarheidsproblemen bij de grootste tegenstander Red Bull. Mercedes is niet al te best uit de startblokken gekomen, maar heeft door de goede betrouwbaarheid wel al heel wat punten gescoord. Het merk met de ster zal in de komende periode vooruitgang willen boeken.

Ondanks het feit dat Ferrari nu de prooi is en niet langer de jager, benadrukt Leclerc dat er in de aanpak van het team uit Maranello niets moet veranderen. “Ik wil niet te veel naar de anderen kijken”, zegt Leclerc op Imola, waar dit weekend de Grand Prix van Emilia-Romagna plaatsvindt. “De afgelopen twee jaren konden we ons niet echt focussen op anderen. We vielen van 2019 naar 2020 zo ver terug dat we enkel wilden terugkeren aan de top. Door op onszelf te focussen hebben we meer progressie geboekt dan door naar de anderen te kijken. Die aanpak wil ik dit jaar behouden. We moeten niet te veel naar Mercedes en Red Bull kijken, maar ons concentreren op ons eigen werk. Dit is de afgelopen jaren onze kracht geweest, om onze zwakke plekken te identificeren en snel te verhelpen. Dat moeten we dit jaar ook doen. En als we dat succesvol doen, dan komen de resultaten vanzelf.”

Imola past goed bij de Ferrari, of toch niet?

De Scuderia heeft op alle circuits van het prille seizoen goed gepresteerd, ook waar men verwachtte minder goed voor de dag te komen. Mede daardoor is hij voorzichtig in zijn verwachtingen voor het raceweekend op Imola: “We hebben over het algemeen een behoorlijk sterke auto. Terugkijkend op de eerste drie races, hadden we verwacht op sommige circuits langzamer te zijn dan we in praktijk waren. We verwachten dat Imola wat beter bij onze auto past, maar het zou me niet verbazen als het plotseling andersom is en we minder sterk zijn dan verwacht. We moeten voorzichtig blijven. Het zit dicht bij elkaar, waardoor het lastig is om te voorspellen of wij of Red Bull de overhand heeft. En dan hangt er nog regen in de lucht. In die omstandigheden hebben wij het in het verleden ook vaak lastig gehad.”