Voor het samenstellen van de startopstelling op basis van de gemiddelde kwalificatieresultaten is gekeken naar de resultaten die de coureurs op zaterdag - of vrijdag, in het geval van zaterdagse sprintraces - hebben behaald in de officiële F1-kwalificatie. Op deze manier geeft deze virtuele startgrid de prestaties van de coureurs het beste weer. Zo spelen bijvoorbeeld gridstraffen geen rol, al benaderen coureurs de kwalificatie mogelijk wel anders als ze weten dat er een gridstraf aankomt. Wel zijn technisch malheur, crashes, verkeer in een snelle ronde of andere nadelige omstandigheden van invloed op de positie van een rijder op deze grid.

Tijdens het Formule 1-seizoen 2022 stond er in de kwalificaties geen maat op Charles Leclerc, die maar liefst negen van de 22 beschikbare pole-positions pakte. Toch eindigt de Ferrari-coureur op basis van zijn gemiddelde kwalificatieresultaat achter wereldkampioen Max Verstappen op deze startopstelling. Mede door een vijftiende plaats in de kwalificatie in Canada komt Leclercs gemiddelde uit op 3,00. Verstappen stond intussen zeven keer op pole-position, maar eindigde elke kwalificatie in de top-tien en komt zo tot een gemiddelde kwalificatiepositie van 2,59. Derde op de lijst is Carlos Sainz met een gemiddelde van 3,82, ondanks dat hij alle kwalificaties in de top-tien eindigde.

De lijst bestaat dit jaar uit 22 coureurs, want met Nico Hülkenberg en Nyck de Vries hebben twee invallers deelgenomen aan minimaal één kwalificatie en race. Met zijn dertiende plek in de kwalificatie in Monza vindt De Vries zichzelf terug op de veertiende positie, Hülkenberg moet het met een gemiddelde van 17,50 doen met de 21e plek. Alleen Nicholas Latifi deed het gemiddeld slechter met een gemiddeld kwalificatieresultaat van 18,59.

De F1-startgrid van 2022 op basis van het gemiddelde kwalificatieresultaat

Tussen haakjes staat het gemiddelde resultaat dat de coureurs in de kwalificaties hebben behaald.

1 Max Verstappen (2,59)

2

Charles Leclerc (3,00)

(Ferrari) 3 Carlos Sainz (3,82)

4

Sergio Perez (5,00)

(Red Bull) 5 Lewis Hamilton (6,41)

6

George Russell (6,45)

(Mercedes) 7 Lando Norris (8,05)

8

Fernando Alonso (8,25)

(Alpine) 9 Esteban Ocon (10,68)

10

Valtteri Bottas (11,68)

(Alfa Romeo) 11 Daniel Ricciardo (12,14)

12

Kevin Magnussen (12,36) (Haas) 13 Pierre Gasly (12,50)

14

Nyck de Vries (13,00*) (Williams) 15 Yuki Tsunoda (13,73)

16

Sebastian Vettel (14,35)

(Aston Martin) 17 Zhou Guanyu (14,41)

18

Mick Schumacher (14,45)

(Haas) 19 Alex Albon (15,57)

20

Lance Stroll (15,77)

(Aston Martin) 21

Nico Hülkenberg (17,50**)

(Aston Martin) 22 Nicholas Latifi (18,59)

(Williams)

* Nyck de Vries reed maar één GP in 2022

** Nico Hülkenberg reed maar twee GP's in 2022

En voor de volledigheid hebben we ook de gemiddelde startopstelling voor de races op zondag op een rij gezet - na toepassing van eventuele gridstraffen én het verrijden van de zaterdagse sprintrace.

Coureur Team Gemiddelde startpositie 1 Max Verstappen Red Bull 3,41 2 Charles Leclerc Ferrari 3,91 3 Carlos Sainz

Ferrari 4,73 4 Sergio Perez Red Bull 4,82 5 George Russell Mercedes 6,36 6 Lewis Hamilton Mercedes 6,50 7 Nyck de Vries Williams 8,00 8 Lando Norris McLaren 8,05 9 Fernando Alonso Alpine 9,41 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 11,36 11 Daniel Ricciardo McLaren 11,41 12 Esteban Ocon Alpine 11,64 13 Pierre Gasly AlphaTauri 12,18 14 Kevin Magnussen Haas 12,91 15 Sebastian Vettel Aston Martin 13,25 16 Mick Schumacher Haas 13,76 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 14,05 18 Zhou Guanyu Alfa Romeo 14,27 19 Lance Stroll Aston Martin 14,64 20 Alex Albon Williams 15,62 21 Nico Hülkenberg

Aston Martin 17,00 22 Nicholas Latifi Williams 17,45