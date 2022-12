Analyse: Vijf verliezers van het Formule 1-seizoen 2022

De meest prominente verliezer bij de constructeurs was de voorbije jaren vooral gewend om te winnen. Sinds het begin van het hybride tijdperk deelde Mercedes de lakens uit, met acht opeenvolgende wereldtitels tot gevolg. De omslag in het reglement voorafgaand aan het seizoen 2022 betekende een risico, maar toch was Mercedes hoopvol. Zo heeft het team van Toto Wolff eerder dan Red Bull Racing de switch naar de nieuwe auto gemaakt. Toen de W13 voor het eerst aan de wereld werd getoond, stond de concurrentie versteld. Een auto zonder sidepods en daardoor met een revolutionair aerodynamisch ontwerp. Hebben we dan allemaal iets gemist? De geluiden in de paddock waren kreten tussen hoop en vrees. Ofwel het Mercedes-concept werkt niet en de concurrenten hebben geluk, ofwel ze gaan als de brandweer en de rest hobbelt weer een jaar achter de feiten aan.

Het uiteindelijke antwoord is iets genuanceerder gebleken. Zo benadrukt Mercedes dat de problemen aan het begin van 2022 niet zozeer met het 'no-pod' concept samenhingen, als wel met het ontwerp van de vloer en dus het grondeffect. De Mercedes-coureurs stuiterden letterlijk door de eerste seizoenshelft, van de ene teleurstelling naar de andere. Drie maanden kon het merk met de ster nagenoeg niets aan de doorontwikkeling doen doordat alles draaide om het begrijpen van porpoising. Nadien is er wel met updates gestrooid, heeft Mercedes de felbegeerde zege gepakt en maakte het een inhaalslag bij de constructeurs. Slotsom is echter dat Mercedes na acht jaar is onttroond en onderaan de streep ook Ferrari voor zich heeft moeten dulden. P3 betekent meer windtunneltijd voor 2023, maar Wolff had hier een jaar geleden absoluut niet zijn krabbel voor gezet. De beginfase van het voorbije seizoen is na Abu Dhabi 2021 een nieuwe tik geweest.

Dat laatste valt zeker te zeggen voor Lewis Hamilton. De Brit koos voor radiostilte na het pijnlijke verlies in december vorig jaar. Toen hij terugkwam in de publiciteit bij de presentatie van de nieuwe auto was er logischerwijs nog volop optimisme. Als Mercedes de boel voor elkaar had, zou het droomscenario voor hem immers zijn om een jaar later alsnog die achtste wereldtitel te veroveren. Tijdens de testdagen in Barcelona en Bahrein werden de eerste haarscheurtjes in het bastion al zichtbaar, al sloot de buitenwereld de ogen daar nog voor. Want hadden we ons niet eerder zand in de ogen laten strooien door Mercedes? Dus zou het niet gewoon verstoppertje spelen zijn? Tijdens het eerste raceweekend bleken de problemen levensecht, een nieuwe klap voor Hamilton.

Natuurlijk heeft hij in de eerste helft van het jaar meer met de W13 geëxperimenteerd dan George Russell, maar zoals onder meer David Coulthard en Mark Webber terecht opmerkten, was het bij Hamilton ook een mentale kwestie in de eerste maanden. De motivatie was voor een belangrijk deel weg nu de overwinningen niet voor het grijpen waren. Het viel vooral op in contrast met Russell, die juist voor het eerst in zijn carrière (Sakhir 2020 niet meegerekend) competitief materiaal onder zijn kont had. Vanaf Barcelona kwam de vechtersmentaliteit stukje bij beetje terug en in de tweede seizoenshelft heeft Hamilton een betere indruk achtergelaten. Toch neemt dit niet weg dat hij zegeloos is gebleven, als zesde in het WK staat geklasseerd en 35 punten minder op de teller heeft dan zijn teammaat. Het zijn cijfers die normaliter niet bij Hamilton passen en voor hem ondermaats zijn.

De prestaties van Daniel Ricciardo in 2022 passen ook niet bij de veelbelovende coureur die hij eens was. Binnen Red Bull Racing rekende hij eigenhandig af met Sebastian Vettel, toen nog regerend wereldkampioen, en met Verstappen kon Ricciardo in de beginperiode ook meer dan goed wedijveren. Naarmate de Nederlander meer ervaring opdeed, beter werd en Ricciardo op het tweede spoor dreigde te komen, heeft laatstgenoemde eieren voor zijn geld gekozen. Heel veel eieren trouwens, gezien het lucratieve contract bij Renault. Baku 2018 heeft naar eigen zeggen een rol in zijn keuze gespeeld, al paste Ricciardo er ook voor om binnen Red Bull als tweede rijder te fungeren.

De harde realiteit is echter dat Ricciardo in 2023 niet als tweede coureur terugkeert in Milton Keynes, maar als derde rijder. Het is een indirect gevolg van zijn mislukte stint bij McLaren. De overwinning in Monza is natuurlijk prachtig en voor altijd een fijne herinnering, maar over de hele linie is het optreden veel te pover geweest. Vorig jaar was het contrast tussen Ricciardo en teamgenoot Lando Norris al groot. De goedlachse Australiër hoopte dat het nieuwe reglement houvast zou bieden, maar die hoop is ijdel gebleken. Ook dit jaar was het verschil weer groot, waardoor McLaren de bakens heeft verzet. De komst van Oscar Piastri en het onvermijdelijke afscheid van Ricciardo zijn de gevolgen. De Formule 1 verliest zo de meest sympathieke coureur van de grid. Het is een gemis voor de paddock, maar onderstreept andermaal dat de populariteitsprijs geen WK-punten oplevert.

Waar Ricciardo er als individu is uitgelicht, mogen er ook kritische noten worden gekraakt over McLaren als geheel. Dat team hoopt al meerdere jaren de sprong naar de top te maken. Het zag de nieuwe regelgeving als een uitgelezen kans, maar de praktijk is heel anders gebleken. Het team uit Woking blijft wat hangen en heeft zelfs Alpine langszij zien komen. Minstens zo pijnlijk is de beroerde campagne van AlphaTauri. Helmut Marko zei recent niet voor niets: "De prestaties van AlphaTauri in het afgelopen seizoen stemmen ons niet tevreden. Die zullen we in deze fase van het jaar analyseren en dan zien welke koers we daar in de toekomst mee gaan varen."

Feit is dat AlphaTauri 107 (!) punten minder heeft gescoord dan vorig jaar en drie posities is gezakt bij de constructeurs. De formatie uit Faenza staat roemloos als voorlaatste op het bord. Yuki Tsunoda heeft niet echt een stap gezet en Pierre Gasly was wellicht niet de beste versie van zichzelf in 2022, maar het grootste probleem is de AT03 gebleken. De auto voor 2022 was niet competitief. Vervolgvragen luiden hoe dat kan en hoe zorgwekkend het is. AlphaTauri werkt als zusterteam natuurlijk innig samen met Red Bull Racing en neemt doorgaans onderdelen dan wel ideeën van het jaar ervoor over. In 2022 ging dat door de omslag in het reglement niet. Het kan de dip verklaren en zou - als deze theorie klopt - goed nieuws zijn voor Nyck de Vries. De Red Bull RB18 is immers een topauto gebleken, waardoor het helemaal niet verkeerd zou zijn als AlphaTauri daarvan profiteert in 2023...

De laatste verliezer van afgelopen jaar is net als Ricciardo en Nicholas Latifi aan de kant geschoven voor de eerstvolgende campagne. Mick Schumacher zal in 2023 niet op de grid staan, maar vanuit de pitbox van Mercedes toekijken. Het is een treurige constatering, zeker voor een groot Formule 1-land als Duitsland, maar onderaan de streep ook een onvermijdelijke. Schumacher heeft dit jaar geen potten kunnen breken. Of zijn vervanger Nico Hülkenberg dat wel kan, valt te bezien, maar Haas heeft er vertrouwen in dat hij in ieder geval een minder dure klant is. Met zijn crashes heeft Mick Schumacher namelijk ook een behoorlijk stempel gedrukt op de schadekosten.

Het is pijnlijk voor Haas. Dat team hoopt door het budgetplafond met hetzelfde budget te werken als de grote jongens, maar als er een significant deel van verloren gaat aan schade, schiet het alsnog niet op. Schade gaat namelijk ten koste van upgrades en dus rondetijd. Voor Schumacher zelf is de conclusie ook een pijnlijke. In zijn rookieseizoen viel hij niet goed te peilen, doordat Haas kansloos achteraan reed en Nikita Mazepin zijn enige concurrent was. Die kon hij makkelijk hebben, maar in 2022 is gebleken dat het alles over de Rus zei. Zet een fatsoenlijke coureur als Kevin Magnussen naast hem in de auto en ook Schumacher gaat kopje onder. Via Mercedes (zie Nyck de Vries) en anders Audi (dat graag een Duitse coureur wil) zijn er op lange termijn nog wel kansen op een comeback, maar 2022 is geen geweldige reclame geweest en 2023 wordt op de tanden bijten.