Niet lang na zijn overwinning in de Grand Prix van Monaco kreeg Sergio Perez contractverlenging bij Red Bull Racing. Ditmaal ging het om een tweejarige deal, die hem ook in 2023 en 2024 aan de in Milton Keynes gevestigde renstal verbindt. In 2021 en 2022 moest hij het nog doen met éénjarige contracten. De nieuwe, langere overeenkomst getuigt van vertrouwen vanuit Red Bull in de kwaliteiten van Perez. Kort na de GP van Abu Dhabi kondigde de formatie echter ook de komst van Daniel Ricciardo aan. De eind 2018 bij Red Bull vertrokken Australiër keert in 2023 terug bij het team als derde rijder. Bij enkele races wordt hij ingezet als reservecoureur, terwijl hij ook zal worden opgetrommeld voor demo-runs en andere promotionele activiteiten.

Perez laat weten de komst van Ricciardo toe te juichen. Hij heeft naar eigen zeggen een goede relatie heeft met de van McLaren overgekomen coureur. "Hij is een geweldige vent, een van de mensen met wie ik het beste kan opschieten in de paddock", zegt Perez tegenover Sky Sports News. "Het is geweldig dat Daniel onderdeel wordt van het team en voor mij verandert er eigenlijk niets. Onze carrières zijn ongeveer op hetzelfde moment begonnen, dus we kennen elkaar al heel lang. Ik kan goed met hem opschieten."

Perez heeft in 2022 zijn beste F1-seizoen tot dusver afgewerkt. Hij won twee races, stond in totaal tien keer op het podium en werd uiteindelijk nipt afgetroefd door Charles Leclerc in de strijd om de tweede plek in de titelstrijd. Wel eindigde de man uit Guadalajara een straatlengte achter teamgenoot Max Verstappen, die zijn tweede wereldtitel pakte. Her en der gaan geluiden dat Red Bull de druk op Perez wil opvoeren met Ricciardo als sterke derde rijder. Dat wordt echter ontkend door onder meer adviseur Helmut Marko en zelf lijkt Perez zich daar ook geen zorgen over te maken. "Ik ben redelijk ontspannen. Er staat altijd veel druk op, dus voor mij verandert er niet echt iets. Ik denk dat het een geweldige prestatie is van het team om iemand als Daniel binnen te halen. Hij gaat veel bijdragen aan ons team."