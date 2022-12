Marko: Aantrekken Ricciardo is niet om Perez onder druk te zetten

Daniel Ricciardo keert aankomend jaar terug op het oude nest, oftewel bij het Red Bull-concern. De goedlachse man uit Perth vertrok aan het eind van 2018 onder meer omdat hij geen tweede coureur wilde zijn achter Max Verstappen, maar keert in 2023 terug als derde rijder. De keuze om te vertrekken is met de kennis van nu geen gelukkige zet gebleken, al kon Ricciardo niet vermoeden dat na zijn Renault-jaren de stint bij McLaren zo teleurstellend zou verlopen.

Het gevolg is een jaar aan de zijlijn. Ricciardo fungeert volgend jaar als de man voor showruns en zal meerdere Grands Prix op locatie aanwezig zijn als reservecoureur. Van een achterliggend idee om Sergio Perez onder druk te zetten met Ricciardo, is volgens Helmut Marko totaal geen sprake. "Nee. Sergio Perez heeft laten zien dat hij op een zeer hoog niveau kan rijden. Als Max er eens niet is, dan is Sergio present. Hij heeft dit jaar niet voor niets twee races gewonnen", aldus Marko bij Servus TV.

De kwaliteiten van Ricciardo komen volgens de Oostenrijker op een heel ander vlak van pas. "Je moet bedenken: we zijn een groot team. We hebben van alle teams zelfs de grootste hoeveelheid sponsoren. Dat betekent dat we ook waanzinnig veel verplichtingen in een jaar hebben, zoals runs met show cars en optredens in Amerika. Wie kan dat nou beter dan Ricciardo met zijn smiley, zijn shoey en weet ik veel wat hij allemaal nog meer in zijn mars heeft?", lacht de voormalig winnaar van de 24 uur van Le Mans.

Daarnaast is Ricciardo ook van meerwaarde als hij onverhoopt eens één van de vaste rijders moet vervangen bij Red Bull Racing of AlphaTauri. "Hij heeft erg veel routine, dat klopt. Dat is ook belangrijk als hij een keer in moet vallen bij één van onze teams. Dan hebben we straks in ieder geval een coureur achter de hand waarvan we weten 'hij brengt de auto wel aan de finish'. Maar nogmaals: het is niet zo dat we Sergio hiermee onder druk willen zetten", besluit Marko.