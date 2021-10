De Grand Prix van de Verenigde Staten is de volgende halte in het zinderende Formule 1-seizoen 2021. De race stond vorig jaar door de coronacrisis niet op het programma, maar dit jaar laat de situatie het wel weer toe om naar Austin te reizen. Met name Lewis Hamilton en Mercedes zullen blij zijn met de terugkeer van de race: de Brit won vijf van de acht F1-races op COTA, het merk met de ster zegevierde in vijf van de laatste zes edities.

De strijd om de wereldtitel gaat in Amerika onverminderd door. Max Verstappen profiteerde in de natte race in Turkije optimaal van de gridstraf en het tactisch falen van zijn concurrent en heroverde de leiding in het WK. De Red Bull-coureur verdedigt in Austin een marge van zes punten, maar gezien de snelheid van Mercedes in de voorbije races zal hij flink aan de bak moeten. De eerste slag wordt op zaterdag uitgedeeld tijdens de kwalificatie. Wie pakt er pole voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Amerika?

Datum: Zaterdag 23 oktober 2021

Start Nederlandse tijd: 23.00 uur

Start lokale tijd: 16.00 uur

De kwalificatie voor de Formule 1 GP van de Verenigde Staten is een latertje voor de Europese fan. De sessie begint pas om 23.00 uur Nederlandse tijd, dat is 16.00 uur lokale tijd. De kwalificatie in Austin begint altijd vrij laat vanwege een groot concert voor de aanwezige fans. Het kwalificatieformat blijft verder ongewijzigd. Om 23.00 uur begint het 18 minuten tellende Q1-segment, waarna de vijf langzaamste rijders afvallen. Om 23.25 uur gaat Q2 van start, waar opnieuw de vijf langzaamsten achterblijven. Om 23.48 uur gaat de top-tien op jacht naar de pole-position.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Amerika

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 22 oktober 18.30u-19.30u 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 22 oktober 22.00u-23.00u 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 23 oktober 20.00u-21.00u 13.00u-14.00u Q1 Zaterdag 23 oktober 23.00u-23.18u 16.00u-16.18u Q2 Zaterdag 23 oktober 23.25u-23.40u 16.25u-16.40u Q3 Zaterdag 23 oktober 23.48u-00.00u 16.48u-17.00u Race Zondag 24 oktober 21.00u 14.00u

Uitzending Formule 1-kwalificatie op Ziggo

Zender: Ziggo Sport

Kanaal 14 of Ziggo Sport Totaal Select

Start uitzending: 22.15 uur

De Formule 1-uitzending van Ziggo met de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten begint op zaterdagavond 23 oktober om 22.15 uur. Het liveverslag begint om 23.00 uur en wordt van commentaar voorzien door Olav Mol en pitreporter Jack Plooij. De voorbeschouwing vanuit de studio in Hilversum wordt verzorgd door presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos. Zij blikken uitgebreid vooruit op de tijdtraining en bespreken tussen de segmenten door de voornaamste momenten.

In Nederland kan je Formule 1 op televisie alleen kijken met een abonnement bij Ziggo. Vaste klanten van de provider kijken via het gratis kanaal 14 live naar alle trainingen, de kwalificatie en de race in Austin. Heb je geen abonnement bij Ziggo, dan kan je de betaalmodule Ziggo Sport Totaal afsluiten. Hiermee krijg je toegang tot zes sportzenders, waaronder Ziggo Sport Select. Hier kijk je live naar alle Formule 1-actie. Ook kan je naar het speciale Racing-kanaal kijken, waar kampioenschappen als DTM, IndyCar en Formule 2 en Formule 3 worden uitgezonden. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand en is bij alle providers verkrijgbaar.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

Wie in Nederland op televisie naar de Formule 1 wil kijken, zit gebonden aan Ziggo. Door hun exclusiviteitsdeal is de sport alleen via hun kanalen te volgen. Het beste legale alternatief voor Ziggo is F1TV Pro, de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Hier worden alle vrije trainingen, kwalificaties en races live uitgezonden. Er zijn voor- en nabeschouwingen te zien met experts uit de sport en je kunt zelf kiezen naar welke commentator je wilt luisteren. De Nederlandse verslaggeving van Olav Mol is beschikbaar, maar bijvoorbeeld ook het Britse commentaar van Martin Brundle. Bovendien krijg je toegang tot extra features als livetiming, driver tracker en luister je mee met de boordradio van alle rijders. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

F1-kwalificatieduels: De stand na de Grand Prix van Turkije

Mercedes

Lewis Hamilton 12-4 Valtteri Bottas

Red Bull

Max Verstappen 14-2 Sergio Pérez

McLaren

Daniel Ricciardo 5-11 Lando Norris

Aston Martin

Lance Stroll 7-9 Sebastian Vettel

Alpine

Esteban Ocon 8-8 Fernando Alonso

Ferrari

Charles Leclerc 11-5 Carlos Sainz

AlphaTauri

Pierre Gasly 16-0 Yuki Tsunoda

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen 4-10* Antonio Giovinazzi * Raikkonen ging in Zandvoort en Monza niet van start vanwege corona. Zijn plaats werd in beide weekends ingenomen door Robert Kubica.

Haas

Mick Schumacher 14-2 Nikita Mazepin

Williams

George Russell 16-0 Nicholas Latifi