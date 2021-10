F1-update: Verstappen en Ricciardo dollen als vanouds in Austin

In een nieuwe uitzending praten Koen Sniekers en Ronald Vording je helemaal bij over de mediadag op het Circuit of the Americas, waar Lewis Hamilton eens niet voor de meest bijzondere kledingkeuze tekende. Die eer was weggelegd voor Daniel Ricciardo, die buitengewoon uitkijkt naar de eerste Amerikaanse GP sinds 2019 en zijn liefde voor The States niet onder stoelen of banken stak. Ook nam hij de populairste F1-coureur van dit moment op de hak en gaf hij op een serieuzere toon aan best te geloven in de titelkansen van Verstappen.

Voor dat laatste heeft de huidige WK-leider echter wel een competitief pakket nodig en juist dat leek er in Turkije een beetje aan te ontbreken. Cruciale vraag luidt dan ook hoe Verstappen naar de aanstaande krachtmeting in Texas kijkt. Zoals hij in gesprek met Motorsport.com Nederland al heeft aangegeven komen er geen grote upgrades meer voor de RB16B, maar ziet Red Bull nog wel aanknopingspunten. Welke dat precies zijn, zie je in de video bovenaan deze pagina net als de verwachtingen bij Mercedes, hoe Charles Leclerc in New York belandde en meer over de fraaie woorden van 'F1-nerd' Sebastian Vettel.

