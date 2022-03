De docuserie Formula 1: Drive to Survive is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de kaskrakers van Netflix. Fans krijgen een unieke blik achter de schermen bij een van de snelste en meest politieke sport ter wereld. Het vierde seizoen van D2S wordt later deze maand gelanceerd, kort voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen in Bahrein. De perfecte warming-up voor de fans in de aanloop naar een nieuw, spectaculair jaar.

Hier lees je alles wat je moet weten over Drive to Survive seizoen 4.

Releasedatum Formula 1 Drive to Survive: Seizoen 4

Het vierde seizoen van Drive to Survive is vanaf vrijdag 11 maart te zien op Netflix, negen dagen voor de start van het Formule 1-seizoen 2022 in Bahrein.

Zoals gebruikelijk bestaat het nieuwe seizoen van Drive to Survive uit tien afleveringen. Deze zijn allemaal vanaf de releasedatum te streamen via Netflix. De afleveringen duren tussen de dertig en vijftig minuten per stuk.

Welke teams zijn te zien in seizoen 4 van Drive to Survive?

Alle tien Formule 1-teams zijn te bewonderen in het vierde seizoen van Drive to Survive. Ze hebben stuk voor stuk cameraploegen achter de schermen toegelaten, om zo een inkijkje te geven in het reilen en zeilen van een Grand Prix-weekend.

In het eerste seizoen, in 2019 uitgebracht, weigerden Ferrari en Mercedes hun medewerking te verlenen. Sinds seizoen 2 heeft Netflix toegang tot alle teams.

De coureurs voor de traditionele groepsfoto op de grid, een cameraploeg legt alles vast Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Welke races bevat seizoen 4 van Drive to Survive?

De Netflix-filmploeg was aanwezig bij alle 22 Grands Prix van het seizoen 2021, het langste seizoen in de historie van de Formule 1. Het jaar begon met de wintertest in Bahrein en eindigde met de spectaculaire en controversiële finalerace in Abu Dhabi. Max Verstappen werd daar voor de eerste maal tot wereldkampioen gekroond.

Waarom zit Max Verstappen niet in seizoen 4 van Drive to Survive?

Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen levert geen directe bijdrage aan het vierde seizoen van Drive to Survive. De Red Bull-coureur liet vorig jaar al weten niet mee te werken aan de hitserie. “Vanuit mijn oogpunt als rijder, vind ik het maar niks om er deel van uit te maken”, zei hij in gesprek met Associated Press. “Ze hebben een paar rivaliteiten ‘gefaket’ die in werkelijkheid helemaal niet bestaan. Ik heb dus besloten om er geen deel van uit te maken en niet meer mee te werken aan interviews voor de serie, want dan is er ook niets wat ze kunnen laten zien.”

Uiteraard zullen actiebeelden van Verstappen, als hoofdrolspeler in de titelstrijd, wel te zien zijn in de serie. Het commentaar daarop komt van teambaas Christian Horner, die wel meewerkt aan de reeks.

De filmcrew van het Haas F1 Team Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Waar gaan de afleveringen van seizoen 4 van Drive to Survive over?

1. Clash of the Titans

Het Formule 1-seizoen 2021 begint met de Grand Prix van Bahrein, waar direct een felle strijd losbarst om de eerste punten van het jaar.

2. Ace in the Hole

Nieuw bij McLaren, wil Daniel Ricciardo bewijzen dat er nog altijd rekening met hem gehouden moet worden. Teamgenoot Lando Norris voert ondertussen de druk op.

3. Tipping Point

Red Bull-coureur Max Verstappen zet een sterke reeks overwinningen neer. Lewis Hamilton en Mercedes hebben moeite om bij te blijven. Later zorgt een aanrijding voor controverse.

4. A Mountain to Climb

Het Haas-team probeert de weg naar boven te vinden met een nieuwe sponsor en twee rookies: Nikita Mazepin en Mick Schumacher.

5. Staying Alive

McLaren-coureur Daniel Ricciardo slaat na een moeizame start bij zijn nieuwe werkgever keihard terug met een zinderende zege in de Grand Prix van Italië.

6. A Point to Prove

Met een nieuw management wil Williams Racing de problemen van de voorbije jaren definitief achter zich laten en terugkeren aan de top.

7. Growing Pains

Aan talent geen gebrek, maar kunnen ze de druk aan? Yuki Tsunoda en Esteban Ocon moeten zich dit jaar bewijzen in de pittige wereld der Formule 1.

8. Dances With Wolff

De geruchtenmolen draait volle toeren: neemt een talentvolle jongeling het stoeltje van Valtteri Bottas bij Mercedes over?

9. Nog niet bekend

10. Nog niet bekend

Toto Wolff, Executive Director (Business) van Mercedes, samen met FOM-cameraman Jean Michel Tibi Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Hoe kan ik Drive to Survive seizoen 4 kijken?

De enige manier om het nieuwe seizoen van Drive to Survive te zien is via streamingsdienst Netflix. Een abonnement is al verkrijgbaar vanaf €7,99 euro per maand. Hiermee zijn alle seizoenen van Drive to Survive volledig te streamen, evenals duizenden andere TV-shows en films.

Wie maakt Drive to Survive?

Drive to Survive wordt geproduceerd door Box to Box Films. Zij hebben de eerste vier seizoenen gemaakt. Academy Award-winnaar James Gay-Rees (Amy, Senna) en Paul Martin (Diego Maradona) zijn de belangrijkste producers van de show. De hitserie maakt gebruik van eigen beelden, beeldmateriaal dat door de Formule 1 beschikbaar is gesteld, en interviews die speciaal zijn opgenomen voor Drive to Survive.

Hoe succesvol is Drive to Survive?

De serie is een enorm wereldwijd succes. Seizoen 3 van Drive to Survive stond kort na de release enige tijd op #1 als best bekeken programma op Netflix ter wereld. Dat seizoen is naar verluidt nog beter bekeken dan het eerste seizoen, iets wat vrij uniek is voor een Netflix-show.

Drive to Survive is vooral in de Verenigde Staten populair. De populariteit van de Formule 1 is daar de afgelopen jaren enorm gestegen. De Grand Prix van Amerika van 2021 werd volgens de F1 door 400.000 toeschouwers bijgewoond. Die groei wordt deels toegeschreven aan D2S.

Komt er een seizoen 5 van Drive to Survive?

Netflix en de Formule 1 maken doorgaans pas later in het jaar bekend of er een vervolg komt van Drive to Survive. De komst van seizoen 4 werd pas in augustus bevestigd, de releasedatum werd pas in februari 2022 bekendgemaakt.

De cameraploeg van Netflix was echter al aanwezig bij de eerste pre-season test in Barcelona. Dat is een veelbelovend teken dat de hitserie ook dit jaar opgenomen wordt.

McLaren-teamleden helpen de gespinde Valtteri Bottas in de pits Foto: Steven Tee / Motorsport Images