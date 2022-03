F1-test Bahrein: Max Verstappen in actie, wie rijden er nog meer?

Het F1-circus heeft zijn tenten opgeslagen in Bahrein. Op het Bahrain International Circuit wordt deze week drie dagen getest, waarna van 18 tot en met 20 maart de openingsrace van het seizoen 2022 op datzelfde circuit plaatsvindt. De teams kunnen deze week de laatste testkilometers afleggen voordat het seizoen echt begint.

Op de eerste dag van de test ging veel aandacht uit naar Mercedes, dat met een revolutionair ontwerp van de sidepods in actie kwam. De rivaliserende teams keken er met gefronste wenkbrauwen naar en zullen het concept tot in detail onderzoeken. Tegelijkertijd zal de eigen bolide doorontwikkeld moeten worden, om in zo goed mogelijke staat aan de start van de seizoensopener te verschijnen.

Na een rustdag op de eerste dag van de testweek komt Max Verstappen vrijdag weer in actie met zijn RB18. Ook Yuki Tsunoda voor AlphaTauri en Nicholas Latifi bij Williams maken hun eerste meters in Bahrein. Ook zij nemen de volledige testdag voor hun rekening. McLaren-coureur Daniel Ricciardo moest donderdag al missen vanwege ziekte, ook nu is hij nog niet voldoende hersteld. Lando Norris neemt daarom in ieder geval de ochtendsessie voor zijn rekening. Tijdens de lunchpauze gaat McLaren kijken of Ricciardo voldoende herstel is om de middag wel voor zijn rekening te nemen. De overige teams verdelen de werkzaamheden tussen hun twee rijders. Bij Haas maakt Kevin Magnussen zijn rentree: de vervanger van Nikita Mazepin neemt voor de middagsessie het stuur over van teamgenoot Mick Schumacher.

Line-up F1-test Bahrein: vrijdag

Team Line-up Mercedes George Russell (ochtend)

Lewis Hamilton (middag) Red Bull Racing Max Verstappen Ferrari Carlos Sainz (ochtend) Charles Leclerc (middag) McLaren Lando Norris (ochtend) Daniel Ricciardo (tbc) Alpine Fernando Alonso (ochtend) Esteban Ocon (middag) AlphaTauri Yuki Tsunoda Aston Martin Sebastian Vettel (ochtend) Lance Stroll (middag) Williams Nicholas Latifi Alfa Romeo Valtteri Bottas (ochtend)

Guanyu Zhou (middag) Haas Mick Schumacher (ochtend) Kevin Magnussen (middag) De testdagen in Bahrein beginnen om 08.00 uur Nederlandse tijd. Tussen 12.00 uur en 13.00 uur ligt de actie een uur stil vanwege de lunchpauze. Om 17.00 uur Nederlandse tijd is de testdag ten einde. Mis niets van de actie met ons dagelijkse liveblog van de F1-test in Bahrein.