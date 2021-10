Waarom Verstappen niet meewerkt aan Netflix-hit Drive to Survive

De Netflix-show Drive to Survive heeft wereldwijd al heel wat nieuwe Formule 1-fans opgeleverd. De serie geeft een uniek kijkje achter de schermen. Niet iedereen is heel enthousiast over de eerdere seizoenen van de reeks. Max Verstappen is niet van plan om mee te werken, ook al is hij dit jaar in een zenuwslopende titelstrijd verwikkeld met Lewis Hamilton. “Ik begrijp dat het gedaan moet worden om de populariteit in Amerika een boost te geven”, zei Verstappen in gesprek met The Associated Press. “Maar van mijn kant als rijder, vind ik het niks om er deel van uit te maken.”

De Red Bull-coureur was in eerdere seizoenen wel in interviews in de serie te zien, maar die werden volgens de Nederlander onder beelden geplakt die niets met de uitspraken te maken hadden. “Ze hebben een paar rivaliteiten ‘gefaket’ die helemaal niet bestonden. Ik heb dus besloten om er geen deel van uit te maken en niet langer interviews te geven. Dan is er ook niets dat ze kunnen laten zien. Ik ben niet iemand die van dat soort dramatische shows houdt, ik wil feiten en echte dingen.”

Dus zijn Verstappen en Hamilton überhaupt wel rivalen? “Waarschijnlijk in de Netflix-show wel. Een keer liepen we tegen elkaar op, dat zal er wel in zitten.”