David Coulthard: "Veel mensen gebruiken hun gezond verstand niet"

Het is twee uur voor de start van de Amerikaanse Grand Prix, als Coulthard in de buurt van de Mercedes-hospitality wordt geïnterviewd door CNN. Een gesprek met Motorsport.com staat daarna op het programma van de 48-jarige Schot, die van vele markten thuis is. Hij is co-commentator bij Channel 4, voorzitter van de adviesraad van de W Series, ambassadeur van Heineken in de Formule 1 en president van de British Racing Drivers' Club, die eigenaar is van het circuit van Silverstone. Tussen de bedrijven door bracht hij vorig jaar ook nog een boek uit met de titel ‘The Winning Formula’. Als de oud-coureur van McLaren, Williams en Red Bull Racing zijn zegje bij de Amerikaanse nieuwszender heeft gedaan, lopen we naar het terras voor het mediacentrum om daar al genietend van een heerlijk zonnetje - de eerste dagen op het circuit van Austin waren bar koud - te keuvelen over ‘De succesformule’.

Wanneer ik de Nederlandse vertaling van zijn boek tevoorschijn tover, knikt Coulthard tevreden. “Ik voel me altijd erg op mijn gemak bij Nederlanders”, steekt DC, zoals men hem op de circuits noemt, van wal. “Ik kom ook al in Nederland sinds begin jaren tachtig.” Coulthard herinnert zich zijn eerste bezoek aan ons land nog goed. “In 1984 ging ik voor het eerst naar het circuit van Zandvoort om er een evenement bij te wonen. Ik reed toen nog in de karting. In 1991 won ik er de Marlboro Masters en vorig jaar kwam ik er samen met Max Verstappen en Daniel Ricciardo met een Formule 1-auto in actie [tijdens de Jumbo Racedagen].” Waarom hij zich op zijn gemak voelt bij ons? “Nederlanders zijn open en direct. Jullie verschillen daarmee eigenlijk niet zo heel veel van de Schotten”, aldus Coulthard, die ernaar uitkijkt om volgend jaar voor de Nederlandse Grand Prix terug te keren naar Zandvoort. “Absoluut. De organisatie zal voor de nodige uitdagingen staan gezien de beperkte ruimte op het circuit, maar in Monaco is het ook erg krap en daar lukt het ook. Ik twijfel er niet aan dat de sfeer fantastisch zal zijn, al zal het voor Max niet makkelijk worden om zich van punt A naar punt B te bewegen.”

Dan over het boek. In ‘De succesformule’ gaat Coulthard de ingrediënten bij langs die nodig zijn om succesvol te worden in zaken, en eigenlijk in het leven in het algemeen, waarbij hij voortdurend de vergelijking maakt met de Formule 1. Nadat er aan zijn carrière als Grand Prix-coureur een einde was gekomen, werd Coulthard veelvuldig als spreker gevraagd voor zakelijke bijeenkomsten. Daar begon hij te vertellen over hoe de belangrijkste voorwaarden om succesvol te zijn in het racen ook toepasbaar zijn op ondernemen. Zo ontstond het idee voor dit boek. “Ik denk dat ondernemers veel lessen kunnen trekken uit de sport, en dan met name uit de Formule 1”, meent Coulthard. “Een groot deel van wat in de verschillende hoofdstukken voorbij komt, is gebaseerd op wat ik heb voorbereid voor lezingen die ik tijdens verschillende conferenties heb gegeven. Ik wilde het graag samenbrengen in een boek, omdat het anderen misschien kan helpen. Ik denk dat als ik dit zelf allemaal geweten had toen ik jonger was, ik sneller tot mijn volledige potentie was gekomen.” Het boek is voor één persoon in het bijzonder bedoeld: “Ik heb een zoontje, Dayton. Dit zijn geen dingen die je even met een tienjarige bespreekt. Maar ik hoop dat hij langs deze weg wat kan leren van mijn ervaringen en van wat ik heb opgestoken van de mensen die ik op mijn pad ben tegengekomen. Nu het op papier staat, zal hij er in de toekomst wat aan kunnen hebben.”

'Stop met wachten'

“De Formule 1 is voor mij een fantastische universiteit van het leven geweest”, vervolgt Coulthard, die in 1994 bij Williams zijn Grand Prix-debuut maakte als vervanger van Ayrton Senna. “Mijn opleiding heeft vijftien jaar geduurd, terwijl de meeste studies een jaar of vier duren. Als je in vier jaar tijd een diploma kan halen in een bepaald vakgebied, dan heb ik naar mijn mening diploma’s verdiend in sport, marketing, engineering, zaken doen en teamwork.” Coulthard erkent dat hij geen expert is op een van deze terreinen. “Een diploma hoeft ook niet per se te betekenen dat je een expert bent in iets. Maar ik ben wel in staat om de ervaringen die ik heb opgedaan in de wereld van de sport toe te passen in hetgeen ik vandaag de dag allemaal doe. Sinds ik gestopt ben met racen, heb ik meerdere bedrijven gelanceerd. Ik heb daarbij altijd gehandeld vanuit het principe dat het belangrijk is om een goed team om je heen te verzamelen en dat je mensen het vertrouwen moet geven, zodat zij zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun werk. Naar mijn idee is succesvol worden als ondernemer niet zo ingewikkeld. Je moet toegewijd zijn en bereid zijn om hard te werken. Dat is het voor een groot deel. Je hoort veel mensen zeggen dat ze nog op iemand of iets aan het wachten zijn. Maar als je wacht, gebeurt er niets. Stop met wachten en zorg dat het gebeurt.”

Verwacht van 'De succesformule' niet de meest diepe inzichten over ondernemerschap. Dat je vastberaden moet zijn en bereid moet zijn om hard te werken, waar Coulthard ook in het boek meerdere malen op hamert, is niet bepaald hogere economie, eerder gezond verstand. Coulthard: “Klopt, maar veel mensen gebruiken hun gezond verstand niet. Er lopen ontzettend veel hoogopgeleide, intelligente mensen rond die het volledig aan gezond verstand ontbreekt. De reden waarom je mensen aan dergelijke basisprincipes moet herinneren, is dat ze soms zo intelligent zijn dat ze er gewoon aan voorbij gaan. Ze denken aan hun intelligentie genoeg te hebben om succesvol te kunnen worden. Maar je moet ook kunnen communiceren en ervoor kunnen zorgen dat mensen betrokken zijn, zodat ze bereid zijn om hard voor je te werken.”

Op tijd komen

Je zou kunnen denken dat een gedreven persoon als Coulthard zich zou storen aan mensen die weliswaar van alles ambiëren maar maar niet van hun luie stoel afkomen. “Nee, ik erger me niet aan keuzes die anderen maken voor hun leven”, zegt de oud-coureur, die na anderhalf seizoen bij Williams liefst negen jaar voor McLaren en vier jaar voor Red Bull reed. “Maar als ik iemand in mijn team opneem, dan verwacht ik wel dat diegene op tijd is, zich representatief gedraagt en zijn werk goed doet. Voor mij werken is geen vakantiekamp. Iemand hoeft van mij niet per se van negen tot vijf op kantoor te zitten. Als je eerder klaar bent met je werk, dan mag je van mij best eerder naar huis. Maar wees op tijd en wees representatief. Veel mensen geven niets om die dingen. Dat is prima, maar dan werk je niet voor mij.”

Coulthard legt in 'De succesformule' ook uit hoe je de beste versie van jezelf kunt zijn in je werk. Veel tijd voor andere dingen blijft er niet over. Coulthard geeft toe dat je privéleven eronder zal lijden als je succesvol wil worden in het werk dat je doet. “Dat is vrijwel zeker. Maar mijn vader was veel op reis voor zaken en dat heeft mij geleerd dat om dingen te krijgen, je ervoor moet werken. Ik vind het voor mijn zoon ook belangrijk dat hij begrijpt dat dingen niet zomaar komen aanwaaien. Er moeten offers worden gebracht. Het offer dat ik breng is, is dat ik niet veel thuis ben. Maar mijn vrouw zal beamen dat als ik thuis ben, ik er volledig ben voor mijn familie. Ik ga dan niet nog eens ’s avonds de deur uit voor een etentje. Als ik thuis ben, leid ik een normaal leven, iets wat ik niet heb als ik onderweg ben voor mijn werk.”

Red Bull

Coulthard gebruikt in zijn boek Red Bull Racing als voorbeeld van hoe je een winnend team bouwt. Het is echter alweer zes jaar geleden dat de renstal uit Milton Keynes een wereldtitel in de Formule 1 binnenhaalde. “Ik denk dat we allemaal wel weten waar dat aan ligt: ze hebben niet de motor gehad waarmee ze voor het kampioenschap konden gaan”, aldus Coulthard, die van 2005 tot en met 2008 voor Red Bull reed en nog altijd nauwe banden onderhoudt met de Oostenrijks-Britse formatie. “Het chassis is altijd goed geweest en dat zal ook altijd wel goed blijven. Ik denk dat Red Bull elk jaar een auto produceert die goed genoeg is om races mee te winnen. Dit jaar hebben ze ook twee overwinningen behaald. Dat is ook precies de reden waarom Ferrari en Mercedes ze geen motor willen leveren. Dat is niet omdat ze het geld niet willen hebben, dat is omdat ze niet verslagen willen worden door Red Bull.”

Op de vraag of Red Bull en Verstappen volgend jaar voor de wereldtitel kunnen gaan, antwoordt hij: “Als het team opnieuw met een goede auto komt en Honda nog een stap voorwaarts maakt met de motor... Maar dat ze hier in Austin minder dan een tiende van seconde verwijderd zijn van de pole-position, laat zien dat ze er al heel dicht bij zitten.”