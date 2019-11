Hamilton geïnteresseerd in rol bij Mercedes na F1-carrière

Hamilton stelde vorig weekend in Amerika zijn zesde wereldtitel veilig. Vijf daarvan stammen uit zijn periode bij Mercedes, waarvoor hij sinds 2013 rijdt. De Brit heeft al zijn hele F1-carrière een goede relatie met het Duitse merk, ook al in zijn tijd bij McLaren waar hij zijn Formule 1-debuut maakte.

Hamilton staat nog één jaar onder contract, maar heeft aangegeven dat hij waarschijnlijk ook de nieuwe reglementen die in 2021 ingevoerd worden zal meemaken. "Er staat nog niets vast, maar ik geniet nu absoluut van wat ik doe. Ik zie dus geen reden om te stoppen. Een complete verandering van de reglementen biedt mij als coureur een nieuwe uitdaging, om mijn vaardigheden en kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan toe te passen en het team de juiste kant op te sturen, de snelste wagen te helpen ontwikkelen en te pushen voor constante prestaties", aldus de Britse coureur.

"Ik zie mezelf niet snel ergens anders heengaan. Ik maak graag deel uit van Mercedes, het merk en de historie daarvan. Het idee om bij Mercedes te blijven - ook na de F1 en meer betrokken te zijn bij Daimler - is voor mij erg verleidelijk, want ik ben sinds mijn dertiende aan dit merk verbonden. We zien dus wel hoe dat verder gaat", vervolgt hij. Hij is met 83 zeges de meest succesvolle Mercedes-coureur ooit. Nico Rosberg volgt daarna met het aantal van 23.

Hamilton heeft meer overwinningen met dezelfde motorfabrikant dan welke andere coureur, zelfs meer dan Michael Schumacher met fabrikant Ferrari. Hij komt er nog wel tien tekort om het record van de Duitser te verbreken wat betreft hetzelfde team. Als hij op dezelfde lijn doorgaat als, dan heeft hij voor het einde van 2020 ook dat record in handen.

Gevraagd door Motorsport.com of en hoe Hamilton zijn banden met Mercedes voortzet, reageert teambaas Toto Wolff: "Lewis hoort zijn hele leven al bij ons en de afgelopen zeven jaar waren zó goed, niet alleen vanuit professioneel oogpunt maar ook wat betreft de onderlinge band. Dit gaat verder dan het raceteam, Daimler heeft hem in het hart gesloten. Mercedes is een geweldig merk en Lewis Hamilton is dat ook."

Wolff is ervan overtuigd dat Hamilton in een zilverpijl de komende jaren nog prima mee kan komen met de concurrentie in de Formule 1. "Er is in mijn ogen geen reden dat we niet zijn prioriteit zijn als we hem een goede auto kunnen geven. Hij heeft nog genoeg goede jaren te gaan en daarna zien we wel welke mogelijkheden zich voordoen. Dat is iets waar we erg enthousiast over zullen zijn."

Met medewerking van Scott Mitchell