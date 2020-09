Ocon: “Renault kan meedoen in strijd om derde plaats”

De beide rijders van het Franse fabrieksteam kenden een sterk weekend in de Belgische Ardennen. Op zondag werd dat bekroond met de vierde plek voor Daniel Ricciardo en P5 voor teamgenoot Esteban Ocon. Door het goede optreden heeft men hoop in Monza mee te kunnen doen om de podiumplaatsen. Volgens Ocon kan Renault zich nu echt gaan richten op de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Momenteel staat de formatie op de zesde plaats, al is de achterstand op McLaren op de felbegeerde derde stek slechts negen punten.

Op de vraag of Renault de derde plaats kan opeisen, antwoordde Ocon: “Ja, dat kunnen we. Dat kunnen we. Er zijn nog tien races te gaan, dus dit is min of meer pas het begin van het seizoen. De weg is nog heel erg lang, maar het is mooi om te zien dat we ons aardig in die strijd zijn gaan mengen. We moeten constant blijven scoren en er moet geen tweede Barcelona [waar beide rijders buiten de punten eindigden, red.] komen. Als er kansen komen, moeten we ze pakken. Dat hebben we op Spa gedaan.”

Teamgenoot Ricciardo verwacht dat Renault ook in de Grand Prix van Italië sterk voor de dag kan komen: “Dat kan zeker van ons verwacht worden op deze low downforce circuits. Ik denk dat we mogen verwachten dat we op Monza wederom competitief zijn. Dat is in elk geval een sterke aanname van mijn kant.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble