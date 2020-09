Binotto: Herstel Ferrari kan nog jaren duren

Het Italiaanse team is bezig aan een zeer teleurstellend Formule 1-seizoen 2020. Het dieptepunt kwam op Spa-Francorchamps, waar Sebastian Vettel en Charles Leclerc aan alle kanten om de oren werden gereden en ver buiten de punten eindigden. Ferrari werkt in de fabriek in Maranello met man en macht om de problemen te verhelpen, maar teambaas Binotto vreest dat het nog geruime tijd kan duren voordat de formatie weer aan de top staat.

“Hoe lang gaat het duren? Als je terugkijkt naar alle cyclussen duurt het altijd vele jaren. Er is geen wondermiddel. Geduld en stabiliteit zijn vereist”, aldus de bekritiseerde Italiaan. Het feit dat de wagens voor volgend jaar nauwelijks ontwikkeld mogen worden, helpt Ferrari niet mee. Binotto erkent dat de Scuderia zich nu al moet richten op 2022, wanneer de nieuwe technische reglementen in werking treden: “De motor is voor dit seizoen bevroren dus daar kunnen we niets aan doen. We ontwikkelen de motor voor volgend seizoen en dat gaat op de testbank naar behoren. Qua wagen zijn er wat beperkingen, dus wat is ons plan? Het voornaamste plan is focussen op de volgende seizoenen: niet alleen 2021 maar zeker ook op 2022. Om volgend seizoen goed te kunnen presteren moeten we de zwakke plekken van vandaag achterhalen en oplossen.”

