Red Bull denkt ondanks vorm Gasly niet aan wisselen coureurs

Twaalf maanden geleden werd Gasly teruggezet van Red Bull Racing naar Toro Rosso, terwijl Alexander Albon de omgekeerde weg bewandelde. De Britse Thai heeft het niet makkelijk bij het Oostenrijkse topteam, terwijl Gasly in de eerste races van 2020 een ijzersterke indruk maakt bij AlphaTauri, de nieuwe naam van Toro Rosso. Het leidde tot speculatie dat Albon en Gasly ook in 2020 weer van zitje zouden ruilen, maar Red Bull-teambaas Christian Horner maakt duidelijk dat het team tevreden is met de verrichtingen van Albon. Ook vermoedt hij dat Gasly geholpen wordt door een auto die relatief makkelijk te besturen is.

“Ik denk dat hij goed presteert in de omgeving die AlphaTauri hem biedt”, analyseert Horner de verrichtingen van Gasly. “Ik denk dat de auto dit jaar goed is, en ik denk dat die op sommige momenten makkelijker is om te besturen dan onze auto. Maar ik denk dat de prestaties van Alex op zondag erg sterk zijn geweest. In België reed hij weer een goede race. Zijn verdediging, zijn inhalen en zijn aanvallen zijn altijd sterk, en ik denk dat we de goede richting opgaan. Dus ik denk dat het goed is om te zien dat Pierre weer op snelheid komt, en dat is waarom hij nog bij het programma hoort. Maar we zijn blij met hoe de zaken er nu voor staan.”

De progressie die Albon heeft laten zien met de lastige RB16 is bemoedigend volgens Horner. Ook is het feit dat hij punten weet binnen te halen een welkome boost voor de kansen in het constructeurskampioenschap. “Ik denk dat Alex een heel solide weekend had [in België], dus hij staat nu vierde in het kampioenschap voor coureurs”, zei Horner, die stelt dat het probleem voor Red Bull is dat Mercedes maar blijft winnen. “Het is natuurlijk frustrerend als je steeds strijdt tegen dezelfde twee auto’s, waarvan eentje ieder weekend wint. Maar we werken hard om te proberen dat op een gegeven moment te veranderen.”

Met medewerking van Jonathan Noble